-Most már nyugodtan rágyújthatsz – szólt a tűzoltás vezetője az egyik hölgynek, aki egyike volt azoknak, akik kimenekültek a fasor büféjéből. Rajta kívül még hatan kényszerültek menekülni. Egyikük, aki a déli kávéját iszogatta, figyelt fel arra, hogy erős füstszag terjeng a levegőben. Olyan nagy volt a szél, hogy a füstöt befújt a büfébe. Innen ugrottak fel még öten, mert az alattomos tűz igen gyorsan terjedt. A büfé feletti lakótérből is ketten igyekeztek le az utcára, így személyi sérülés nem történt. A hír gyorsan terjedt a faluban, pillanatok alatt sok lakó gyűlt össze az utcán, arcukon az ijedséggel és a reménységgel, hogy nagy kár ne legyen…

Fotós: E. Várkonyi Péter

A tűzoltóknak meg kellett bontaniuk a tetőszerkezetet, hogy elfojtsák az ilyenkor alattomosan, a cserepek alatt izzó faszerkezetet, valamint szét kellett dobálniuk azt, miközben folyamatosan oltottak, a ház mögötti nagy farakást is, amelyek egyes darabjai már erősen izzottak. Rossz rágondolni, mivé lett volna a ház tetőszerkezete és a szobák berendezése, ha Pázmándon nincs a faluban tűzoltóság. Akkor csak a messzebbről érkezett segítségre számíthattak volna, de a nagy idő eltelte sokkal nagyobb kárral járt volna. A helyszínen a polgárőrök is segítséget nyújtottak. A tűzoltók profizmusa és gyorsasága a több millió forint megmentett értéket is elérte. A tűz keletkezésének okát, amely még nem ismert, később állapítja meg a tűzvizsgáló…