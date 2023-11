Bár valószínűleg gyengébb "változatban" – amint több internetes fórumon is olvasható –, mivel a napokban megtapasztalt látványos égi jelenséghez képest a jelenlegi gyengébb, azaz G3 helyett G2-es, illetve Kp7 helyett "csupán" Kp6-os indexű lesz.

Mit jelentenek ezek a számok? A magyarázathoz az Időkép leírását hívjuk segítségül: "A Napból érkező töltött részecskék az ionoszférában található oxigén- és nitrogénatomokkal ütközve újra erős sarki fényt eredményezhetnek, ami akár a mi földrajzi szélességünkről is láthatóvá válhat. A töltött részecskék által okozott zavart jelző Kp-index előrejelzése is erre utal, amely az éjféli, hajnali órákban a 6-os értéket is meghaladja majd."

Mindez tehát azt jelenti, hogy körülbelül este 7-8 órától már érdemes a különleges fények miatt fel-fel tekintgetni. S amennyiben az ég éjfél tájékán még jobban kitisztul – amely esélyes az előrejelzések szerint –, úgy a színek még jobban körvonalazódhatnak Fejér megye fölött is.