Az elmúlt időszak fejlesztéseit összegezte Jobb Gyula, Kulcs polgármestere és a település országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos. A település fejlődését nézve igen csak mozgalmas volt az idei év. Járdák és utak épültek, s újultak meg csak úgy, mint a csapadékvíz-elvezető rendszer – utóbbinak fontos szerepe van a partcsúszás megelőzésében.

Tavasszal adták át a megújult buszfordulót, mely a 6-os főút környéki telkeket hozta közelebb a településközponthoz. A nemrég átadott új hajóállomás a település életében ugyancsak jelentős turisztikai vonzerővel bír.

Jelenleg is zajlik a mintegy 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló iskolabővítés, valamint folyamatban van a 240 millió forintból létrejövő mini bölcsőde építése is. Utóbbi pozitív hozadékaként megszűnhet az óvoda zsúfoltsága, ugyanis ideiglenesen az óvodás és a bölcsődés gyerekek egyazon épületben töltik mindennapjaikat. Mindezeken túl megkezdődtek az orvosi rendelő bővítésének munkálatai is, erre mintegy 100 millió forintot fordít a település.

A település polgármesterének tájékoztatása szerint hamarosan újabb nagyszabású fejlesztés indulhat: Kulcs és Rácalmás önkormányzata ugyanis közösen nyújtott be pályázatot az Élhető települések című felhívásra, mellyel 390 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. Az összegből a két települést összekötő kerékpárút épül, ami nagyban megkönnyíti a két keréken közlekedők mindennapjait.

Az önkormányzat továbbá keresi a lehetőséget arra, miként tudnák polgármesteri hivatal épületét, valamint a jövőbeli tervek közt szerepel egy civil ház létrehozása is. A falu lélekszáma folyamatosan gyarapszik, mellyel együtt a gyermeklétszám is folyamatosan nő, így a település életében kiemelt helyet foglalnak el a gyermekekkel kapcsolatos fejlesztések.