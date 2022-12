Ahogy arról nemrég beszámoltunk, kiderült, nem megfelelő a Szent György Kórház területén épülő új belgyógyászati tömb betonalapjának minősége, ezért a kivitelező konzorcium úgy döntött, leállnak a további munkákkal. Fel kell törni azt az alapot, amelyre a kórházi tömb épülne rá és új alapot kell csinálni. Mindez a jelenlegi becslések durván három hónapot vesz igénybe, azaz a 2024 márciusra tervezett befejezés várhatóan 2024 júniusára módosul. A történtekkel kapcsolatban megkérdeztük Cser-Palkovics András fehérvári polgármestert és Vargha Tamást, a körzet országgyűlési képviselőjét.

- Bár a Modern Városok Program keretében nyerte el Fehérvár a beruházást, annak lebonyolítását nem az önkormányzat végzi. Természetesen nem örülök annak, hogy a kivitelezés során gond adódott, de bízom benne, hogy ezt a projekt menedzserei és a kivitelezést végzők maradéktalanul megoldják. Egy kórházi épület esetében különösen nem lehet minőségi probléma a kivitelezésben, ez úgy vélem, a fehérváriak egyértelmű elvárása is, nem csak a városvezetésé. Mindemellett is, annak örülök, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is el tudott indulni, illetve zajlik a beruházás, és ha csúszással is, de a Fejér Megyei Szent György Kórház újabb, rendkívül modern komplexummal bővül majd – mondta el véleményét a polgármester.

- Ami az építkezés folytatásának leállítását és a betonalap újbóli elkészülését illeti, véleményem szerint bölcs döntés született, a betegek biztonsága a legfontosabb. Arra a kérdésre viszont, hogy ki fizeti az emiatt keletkezett többletköltséget, országgyűlési képviselőként nem tudok válaszolni, nem vagyok ebben a kérdésben illetékes. Az én dolgom ebben a projektben az volt, hogy megszerezzem az építkezés elindításához szükséges többletforrást, amit meg is tettem, így lett a 11 milliárd forintból 15 milliárd – fogalmazott Vargha Tamás.

Az biztos, hogy valakinek ki kell majd fizetnie a bontás és az alap újraépítése miatti többletköltséget, s talán az sem lenne meglepő, ha pereskedés indulna az ügyben. Az viszont egyértelműen látszik, hogy teljes a szándék, az akarat az új tömb megépítésre, s ez a legfontosabb a Fejér megyeiek számára.