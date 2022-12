Mint bejegyzésében írta, 95 százalékos készültségen áll a déli összekötő, és már minimális mennyiségű munka maradt csak. Kiemelte, ez a város egyik legnagyobb útfejlesztése, megnyitja a lehetőségét annak, hogy Fehérvár déli irányba, a vasútvonalak által képzett zárványba is tovább terjeszkedjen.

- Várhatóan néhány héten belül elindulhatnak a műszaki átadás-átvétel vizsgálatai, velük pedig az esetleges hibák, észrevételek korrigálása, melyet a hatósági forgalomba helyezés követ, ekkor válik használhatóvá az út a közlekedés számára - írta. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Ha a hatósági eljárások is engedik, 2023 első negyedévében már átadhatják a forgalomnak az utat. Cser-Palkovics a környéken élők türelmét is megköszönte, s mint írta, bízik abban, hogy a déli összekötő mihamarabb a fehérváriak szolgálatába áll.

Forrás: Horváth-Buthy Lilla / FMH

A déli összekötő építéséhez kapcsolódóan egyébként 270 fát és 12 ezer cserjét helyeznek el, ennek egy része már látható is. Ahogy a zajvédő falak is végső formát kaptak, melyek fontos szerepet töltenek be a környező utcák életében. Ugyanis az új út egy részén több olyan ház van, amely mellett viszonylag közel halad el az épülő szakasz, s itt a várható zajterhelés miatt szükséges volt ezeknek a megépítése.