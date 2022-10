A helyieken túl a környékbeli települések és a megyeszékhely lakói közül is egyre többen veszik igénybe az abai szakrendelő szolgáltatásait. Az intézmény a napokban a szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint a gázért a jelenlegi 3,1 helyett január 1-jétől 89,7 forintot fizet megajoule-onként. Ez közel harmincszoros emelkedést jelent.

Mikula Lajos polgármester tájékoztatójában közölte, a szakrendelő nem fogja tudni kigazdálkodni a mintegy havi 3,9 millió forintos költséget, mivel az önkormányzattól „csupán” havi 2,5 millió forintos támogatást kap, máshonnét hasonló forrásra nem számíthat a rendelő. Az önkormányzati támogatás jelenleg is azt a célt szolgálja – gázáraktól függetlenül –, hogy a keletkező hiányt fedezni tudják.

– A szakrendelő működése kiemelkedően fontos a településnek. A Covid-időszak megmutatta, hogy mit jelent az, ha egy szakrendelő működik, és nem kell hosszú hónapokig várni a betegeknek, hogy ellátáshoz jussanak. A szakrendelő betegeinek 40 százaléka abai, így nem kérdés, hogy az önkormányzat mindent megtesz a működés fenntartása érdekében. A szakrendelő bezárása nem történhet meg, és reméljük, nem is fog megtörténni. – hangsúlyozta a polgármester.

A korábban bejelentett önkormányzati intézkedések havi szinten mintegy 2,5 millió forint megtakarítást jelentenek, ám sajnos még ez is kevés a költségvetési egyensúly fenntartásához.

– Az intézmények gázszámlái még nem ismertek, de biztosan nőni fognak a számlák. A szakrendelő többletköltségei mellett jövőre még számolhatunk egy durva emeléssel az idősek otthona, az óvoda és a polgármesteri hivatal épületei esetén is. Ezek hatásai jelenleg nem kiszámíthatóak. A tét most már nem az, hogy hány kulturális esemény lesz Abán, vagy hogy mennyit sétálnak a gyerekek mielőtt ebédelnek. A tét az, hogy az önkormányzat működőképes tud-e maradni. Tudjuk-e egyáltalán működtetni a közétkeztetést, hogy tudjuk-e működtetni az idősek otthonát, vagy tudjuk-e működtetni az óvodát, bölcsődét, tudunk-e szociális segélyt adni a rászorulóknak, hogy működni tud-e a szakrendelő. – tette hozzá Mikula.

A városvezető hangsúlyozta, a megemelkedett költségek fedezéséhez mindenképp szükség lesz állami segítségre, a város önmagában képtelen lesz kigazdálkodni a megemelkedett költségeket.