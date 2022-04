A zöldségeseknél kevésbé tapasztalható a „húsvéti lerohanás”, de azért esetükben is fogy a piros retek és a sörretek. Itt javarészt százforintos árkülönbségek vannak az egyes pultok között. A piros retket 250, 350 forintért, míg a sörretket 500, 550 forintért árulják. Ezen túl, talán azért is, mert szezonja van, de nagyon viszik a medvehagymát. Egy idősebb hölgy asztala legalábbis erről árulkodik. Mire odaértünk, a fél készlete már el is fogyott.

A zöldségek és a húsok mellett a tojást árulók sem unatkoztak, ott is sorakoztak az emberek. Több vevő mondta, azért a hét első felében intézi el a húsvéti alapanyagok beszerzését, hogy elkerülje a tumultust, és ilyenkor még az áru is szebb, a választék is nagyobb. Ezt erősítették az eladók is, sokan az utolsó pillanatban szeretnének megvenni mindent, amit a húsvéti asztalra szánnak: ezért az utolsó egy-két napban megemelkedik a vásárlók száma.