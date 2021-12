Mivel a magyar nagy kenyérfaló, így minket különösen érzékenyen érint a lisztáremelés. A negyven százalékos emelés azért is ijesztő, mert akkor annál magasabb kenyéráremelést is tapasztalhatunk majd a sütőipar részéről. Arra a kérdésre, hogy miért várható ilyen nagy emelés, Vida István visszament az alapokig. A malomipari szakértő elmondta: – Kezdjük a búzánál! Már eleve nagyon magasan volt a kezdő ár, ahhoz képest, hogy aratáskor általában alacsonyabb szokott lenni, és ez az aratáskor is magas induló ár a betakarítástól napjainkig már emelkedett 40 százalékot. A magas árban annak is szerepe van, hogy jóval kisebb, jelen esetben egymillió hektár alatt volt a legfontosabb kenyérgabonánk vetésterülete. A másik befolyásoló tényező, hogy bár a tavalyi ősz jó volt, de tavasszal nem volt csapadék, egészen április közepéig. Júniusban volt egy hónapos forróság, ami csökkentette a mennyiséget, de a minőség az elmúlt 5-10 év egyik legjobbja.