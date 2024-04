A sorozat, amely elhozza Tordasra a magyar borvidékek legszebb tételeit, Nagy Zalán Zsolt helyi borász ötlete nyomán kel életre. Az első összejövetelt április 12-én pénteken 18 órakor tartják a Hangyában, melyen bevezetésképpen a Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának „hepe-hupás” történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a kezdetektől, napjainkig. Ezt követően – ahogy azt Juhász Károly, a Hangya igazgatója elmondta – a tervek szerint havonta egy alkalommal rendezik meg az estet és minden alkalommal egy újabb hazai borvidék kerül a középpontba, amiről nem csak hallhatnak a résztvevők, de onnan származó borokat is kóstolhatnak. A sorozat házigazdája Nagy Zalán Zsolt, jelentkezni is nála lehet. Aki az elsőről lemaradt – hétfőig lehetett regisztrálni –, annak érdemes figyelnie a jövőben, hogy legközelebb ott lehessen az esten. A részvételnek költsége is van, ami az alkalmanként kóstolható tételek számától függően változik és ami apró borfalatokat is tartalmaz.