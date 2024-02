– Ott kezdeném, hogy láttam a kezdeményezést a környékbeli településeken és megindító volt látni, hogy ennyien összefogtak egy nemes ügyért, hogy segítsenek felvenni a harcot a gyilkos kórral. Szívhez szóló volt az egész, amit a Hírlapban is olvastam, ám akkor még nem tudtam kiről is van szó. Majd némi utána járás után szembesültem vele, hogy két volt kollégám gyermekéről van szó. Ettől kezdve nem is volt kérdés, hogy segítsek. Az édesapa, Árpi azon a soron dolgozott a Densoban, ahol jómagam is pár évig, Szilvi szintén a Densoban csak másik területen – mondja kissé elcsukló hangon. Érezni lehetett, ahogy ismét hatása alá került az ominózus pillanatnak, amikor tudatosult benne, kikről is van szó.

– Ekkor felvettem velük azonnal a kapcsolatot és mondtam nekik, hogy szeretnék segíteni – folytatta – Ezután beszéltem két kedves barátommal (Cseh Dáviddal és Ruzsa Györggyel), akik zenélnek a falu rendezvényein, hogy ingyen vállalnának-e a bálon való fellépést: ők egyből, gondolkodás nélkül igent mondtak. Majd felvetettem az ötletemet a polgármester és alpolgármester asszonyoknak, akik szintén minden további nélkül támogatták az ötletem és térítésmentesen rendelkezésemre bocsátották az általános iskola színháztermét. Azóta tart a tombola tárgyak gyűjtése és a szervezés. Bízom benne , hogy sokan fogják támogatni az ötletem és ezzel tudunk segíteni a családnak ebben a nehéz időben.