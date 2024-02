Hatalmas érdeklődés övezte a Valentin-nappal összekötött jótékonysági rendezvényt. A szívecskével feldíszített Selfi pontokon készültek a fotók, ahol ölelkezések, önfeledt mosolyok, na és persze a csókok sem maradhattak el. Öröm volt látni, hogy megtelt a terem érdeklődőkkel, akik a szerelmük ünneplése mellett Melisszáért is összegyűltek, hogy a kislány felépülését támogassák. Több volt mint egy Love Story, jóval több.

Nagy érdeklődés övezte az eseményt, minden korosztály képviseltette magát, hogy Melisszát támogassák.

Fotó: Szervezők

A mostani jótékonysági délután a Jakab házaspár, Szilvia és Róbert szervezésében valósulhatott meg, akik többedmagukkal azon fáradoztak, hogy mindenki jól érezze magát és egyben nemes célt támogassanak. Mint azt Szilviától a rendezvényt követően megtudtuk, az esemény nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen több száz ezer forintot gyűjtöttek össze, ráadásul igazi sztárparádé is fellépett Melisszáért. Köztük volt Dudar Feri mulatós, majd az este további jó hangulatáról Boldog Ádám és a testvére Boldog Dani is gondoskodott.

Dudar Feri mulatóst is megérintette Melissza története, így nem volt kérdés, hogy ott volt a helye a fellépők között.

Fotó: Szervezők

– Megható volt látni, hogy ennyien eljöttek innen Mátyásdombról és a környező falvakból is. Sőt, Melissza több évfolyamtársa is eljött, hogy segítség a beteg kislányt! – kezdte beszélgetésünket Jakabné Szilvia – Elhívtuk és el is fogadta a meghívásunkat az édesanya, akit a nagyobbik gyermeke kísért el! Szilvia többször is elsírta magát, hiszen nem győzték kérdezni hogy hogy van a lánya! Nagyon jól esett neki és meghatotta, hogy ennyien érdeklődtek! Hálás vagyok a fellépőknek, hogy ilyen hangulatot teremtettek, a résztvevőknek a felajánlásokat, mely nélkül a tombolasorsolás sem lehetett volna ennyire izgalmas. A nyeremények közül akadt ital, ajándékcsomag, utalványok, belépők és a fődíj, ami Sümeg egyik hotelébe szólt két fő részére szólt! Utóbbit Boldog Ádám és felesége tudhatta magáénak! Gratulálunk! A buli egészen hajnal háromig tartott – osztotta meg örömmel a szervező, aki azt is elárulta, hogy összesen 490 ezer forint gyűlt össze Melisszának, amit már át is adtak a kislángi család otthonában.

A mulatós fenomén fellépése mellett Boldog Dani és a testvére Boldog Ádám is zenéltek, megajándékozva ezzel a bálozókat.

Fotó: Szervezők

– Itt szeretnénk megköszönni az önkormányzat és az Alba Scutum Security segítségét, valamint mindenkiét, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy az este sikeres legyen! Az adományt már átadtuk Melisszának és ahogy beszélgettünk vele kifolytak a könnyeim. Ez a kislány egy harcos, egy erős hölgy, aki olyan pozitívan áll a betegségéhez hogy sok felnőtt példát vehetne róla! Mesélt a kezelésekről, de közben még a kisebb testvéreit is rendezte, ha nem jól játszottak a kutyákkal! Így a jókedve Ránk is átragadt! És így végül már csak annyit mondhatunk: gyógyulj meg minél hamarabb Melissza!