Segítséget kér a kislángi család: néhány hét alatt felfordult az életük!

Az egész családot, az ismerősöket, sőt a környékbelieket is megrázta a diagnózis: Melisszának agydaganata van, tolószékbe kényszerült. A család, miközben a 14 éves kislányukban próbálja tartani a lelket, segítséget is kér, hogy ebben a nehéz helyzetben is mindent megadhassanak Melisszának és testvéreinek. Kérésük pedig szerencsére nyitott fülekre talált.

Kecskés Zoltán

A 14 éves Melissza mögött egy egész család és az ismerősök szeretete áll. Fotó: a család

Nem dobják be a törölközőt! Édesanyja, Surányiné Szaniszló Szilvia lapunknak mesélte el, hogyan is derült ki kislánya szörnyű betegsége, aminek gyakorlatilag semmi előzménye nem volt. – Nem volt semmi panasza, majd egyesével jöttek a tünetek. Júliusban kettős látásra és fejfájásra panaszkodott ugyan, de kapott egy új szemüveget és minden rendben lett. Aztán novemberben csőstül jött a baj – meséli az édesanya. Innentől kezdve pedig a család megindult a lejtőn. A kislánynak egyre több és több panasza jött elő, 2023. november 20-án pedig kórházba is került: járása, látása, beszéde két hét alatt a normálról kritikus állapotú lett. – Mint a vizsgálatok kimutatták, Glioblastoma Multiforme 4-dik stádiumú műthetetlen agytörzsi rosszindulatú daganata van. Édesanyaként hetekig a kórházban voltam, férjem táppénzre kényszerült menni, hogy az otthon maradt négy gyermekünket ellássa. Mikor megtudtuk, mi a baj, teljesen lesokkolódtunk, de erőt vettünk magunkon, hiszen mi vagyunk a támaszai Melisszának és csak együtt vehetjük fel a harcot a gyilkos kórral – meséli könnycseppel a szemében. Akadálymentesítés Sajnos december közepére Melissza állapota rosszabbodott és tolószékbe kényszerült, mivel már 20 méter séta is lefárasztja. Ezért is szeretné a család akadálymentesíteni az ingatlant, ehhez azonban segítségre van szükségük. Az adományokból építőanyagot vásárolnának és megadnának mindent Melisszának és testvéreinek, hogy ebben a nehéz időben ők is boldogok legyenek. – Én felmondtam a munkahelyemen, hogy ápoljam Melisszát, hiszen 24 órás felügyeletet igényel. Bárki, aki tud, vegye fel velem a kapcsolatot, szívesen fogadjuk a segítséget! Szeretnénk mindent megtenni, hogy míg legyőzzük a betegséget, addig minél boldogabbá és könnyebbé tegyük az ő és testvérei mindennapjait, ezért is van szükség az akadálymentesítésre – fejtette ki Szilvia, aki elmesélte azt is, hogy tudja, hosszú út áll előttük. Melissza jelenleg kemoterápiás tablettát szed, ám január 4-től sugárkezelés kezdődik, amit hat héten át minden nap kap majd. Jakabné Szilvia többedmagával, köztük a férjével és a lányával is a jótékonysági bált szervezi

Fotó: JSZ Összefogás Gyűjtést szerveznek Mátyásdombon ismét. Jakabné Szilvia többedmagával azon dolgozik, hogy a januári 13-i sütivásár, illetve majd a márciusi bál bevételéből támogathassák a kislángi Melissza gyógykezelését: – Példamutató az a fajta összefogás, amely Dél-Fejért jellemzi. Számos alkalommal bebizonyosodott már – emlékezzünk csak Szabó Bélára, a leukémiás kisfiúra –, hogy a megye ezen a részén élők mindig boldogan és elszántan állnak be egy-egy nemes ügy mögé, és ez most sincs másképp! – Újra össze kell fogni közösen, mert másképp nem megy! Reméljük, hogy ismét támogattok minket, hogy újra egy szép összeget tudjunk átadni! Sajnos volt olyan, aki azt kérdezte: hogy miért éppen mi? Miért mindig ti vállaljátok? A válasz egyszerű! Mert a szívünk szakad meg ha beteg gyermekről van szó, és ha más is átment volna egy olyan tragédián amin mi, való­színűleg ugyanezt tenné! Segítene, ahol tudna, főleg egy beteg gyermeken! Február 17-én egy jótékonysági bált szeretnénk rendezni Melisszának, amire ismét a Boldog Bandet kértük fel, és akik egyből igent mondtak. Legyünk ott minél többen! Addig is kisebb jótékonysági rendezvényeken – mint például a januári sütivásár – támogathatják a családot.

