Néhány év kihagyás után újra visszatért és immáron kilencedik alkalommal rendezték meg február első szombatján a Kálozi Kolbászkészítő Versenyt, amelyen nyolc csapat jelent meg. Képviseltették magukat a Borbarátok, a Lovasok, de más helyi civilekből szerveződött csapatok is, valamint egy dégi, amely igyekezett borsot törni a káloziak orra alá. Mint megtudtuk, ahogy minden ételnek, úgy a jó kolbásznak is megvan a maga titka. Az ízesítés csak az utolsó mozzanat, ugyanis az sem mindegy, hogy milyen húsból dolgozunk. Ahogy azt a résztvevők is egységesen kijelentették: Csak kiváló alapanyagból lehet jó kolbászt készíteni!

Főként helyiekből álló csapatok jelentkeztek, de a dégiek igyekeztek eléjük kerülni.

Fotó: Karácsony András

Karácsony András szervező a FEOL-nak elmondta, hogy összeszokott csapatok versengtek, akik már sürögtek, forogtak már 9 órától, pedig a kezdés 10 órára volt időzítve. Aztán a hivatalos megnyitót követően a minőségi húsokat is megkapták a csapatok 5 kg-os kiszerelésben, miközben a szakmabeliekből, hentesekből álló háromtagú zsűri is megérkezett, akik egy külön álló helyiségben, úgynevezett (vak)kóstolás során döntötték el, melyik kolbász a legfinomabb. A zsűri az első három helyezettet díjazta – avatott be minket a helyszínen a szervező.

A győztes (Kurta Kolbász Dég ) csapat munka közben.

Fotó: Karácsony András

Azt mondanunk sem kell, hogy a kolbászok látványától, illatától már összefutott a nyál az ember szájában, ám ízük mindegyiknek egyedi volt. Ahogy a zsűri is elmondta, minden csapat jóízű és finom kolbászt készített, de muszáj volt győztest hirdetni. Jött a dobpergés és kiderült, hogy a Kurta Kolbász Dég csapata vihette el az első helyet, megelőzve a Vidám Lovasokat, míg a harmadik helyen a Kálozi Lovas Egyesület csapata végzett. Az eredményhirdetést követően még sokáig tartott a rendezvény: ettek, ittak, jól érezték magukat a csapatok és elfogyasztották a finomságokat!