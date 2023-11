– Egy sportoló életében nem létezik ihletettebb pillanat, mint hazai közönség előtt küzdeni a sikerért. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt elindultam egy úton és minden pillanatát élvezem, még akkor is, ha ki kell tolnom egészen a határaimat, hogy megcsináljam. Amikor azt hallom a versenyszám közben, hogy „hajrá Adrienn" kinyit egy olyan energiakamrát bennem, ami átlendít. Euforikus érzés, ahogy minden bizonnyal december 9-e is az lesz, alig várom hogy elkezdődjön a CESA Strongwoman Liga döntője! Természetesen mimnél jobb eredményt szeretnék elérni és ennek érdekben mindent meg is fogok tenni. Borzasztóan izgulok már most, hogy otthon fogok versenyezni, ott ahol mindenki ismer. Ezáltal még nagyobb a bennem a győzni akarási vágy, hogy bizonyíthassak az itthoniaknak. Nagyon nagyon várom, hogy a csajokkal újra együtt versenyezhessünk és hallhassam az új csarnokban a biztatást: „Hajrá Adrienn!"