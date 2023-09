A történelem bizonyítja, hogy a hölgyek is elképesztő fizikai teljesítményre képesek, de mindez akarat és elszántság nélkül nem menne. Mindezek persze megvannak Szalai Adriennben is, aki igencsak húzós hobbit választott magának. Bár a sárbogárdi hölgy elismeri, nem veszélytelen sportba vágta bele a fejszéjét – fogalmazott –, viszont a kihívás csábítása mindennél erősebb. Mint bárki más, ő is a megmérettetést élvezi, miközben saját határait feszegeti, a célba érés pedig euforikus érzést nyújt számára.

Bizony-bizony, ő Szalai Adrienn, akivel a mintegy 60 perces beszélgetés minden pillanata élményszámba ment. Képzeljenek el egy dekoratív, mosolygós hölgyet, aki ha szembe jönne Önökkel az utcán, bizonyára visszamosolyognának rá, de eszükbe sem jutna róla, hogy szabadidejében több száz kilót mozgat meg, vagy ha úgy adódik, akkor egy kamionnal „harcol". Velem ezt történt! Úgy éreztem magamat, mintha a Kész átverés show!-ba csöppentem volna. Sosem gondoltam volna, hogy a törékeny külső mögött egy igazi energiabomba, urambocsá, „fenevad" lakozik. Tartsanak velem és ismerjék meg közelebbről is őt!

A Balatonban állva, csurom vizesen nyomja a rönköt Szalai Adrienn

Forrás: Prèmium Média & Sport Management

Azt tehát már tudjuk, milyen erő lakozik a 160 centi körüli leányzóban, ám arra a kérdésre, hogy hogyan kezdődött a sportág iránti szenvedély, azt mondta, minden pillanatára jól emlékszik. – Több mint egy éve kezdtem dolgozni a Prémium Rendezvényszervező Zrt.-nél, amely lelkes támogatója és szervezője a különböző sportoknak, köztük az erősemberek küzdelmének, ahol a különböző versenyszámokban – rönknyomás, lengőcipelés, traktorgumi felhúzása/forgatása – vitéz módjára küzdenek a résztvevők, köztük a hölgyek is. A munkámnak köszönhetően volt lehetőségem beleszagolni ebbe a nem mindennapi közegbe, ami mondanom sem kell, rögtön be is szippantott. Az egyik ilyen rendezvényünkön Sebestyén János, Magyarország egyik legerősebb embere jött oda hozzám és azt mondta: „Szeretnéd csinálni? Mert ha igen én felkészítelek, hogy hamarosan itt küzdhess a lányokkal!" Rögtön igent mondtam, mert szerettem volna én is kitolni a határaimat és igen is megmutatni, hogy az ember sok mindenre képes, ha akarja. Mindig is nagy küzdő voltam – folytatta –, egy igazi jég hátán is megélő típus. Aztán az első versenyélményem után teljesen rabul ejtett. Idén pedig már nem is volt kérdés, beléptem a CESA, azaz a Közép- Európai Erősember Szövetségbe – mondta Szalai Adrienn, akitől azt is megtudtam, hogy mindig is szeretett futni, de azt sosem gondolta volna, hogy 30 éves korára a minél nagyobb súlyok kergetésében leli majd örömét. Hozzátette azt is, hogy motivációja főként gyermekkori sérelmeiből fakad:

Nagyon sok idő volt, míg elkezdtem rátalálni az utamra és egyáltalán eljutni arra a pontra, hogy igen is ennél jóval többre is képes vagyok. A sportágban nyújtott teljesítményemmel szeretném bebizonyítani önmagamnak és azon személyeknek, akik korábban elnyomtak, hogy igen is borzasztóan kitartó nő vagyok és képes vagyok akár a hegyeket is elmozdítani

– mondta eltökéltséggel a szemében.

Szalai Adrienn a testi adottságait, elszántságát és kitartását kamatoztatta, amikor alig tíz nappal ezelőtt Jászberényben, először állt kamion elé azzal a céllal, hogy elhúzza.

– Nagyon szenvedtem, már azt is sikerként éltem meg, hogy megmozdult a kamion. A szívem vitt előre és tapostam ahogy csak bírtam. Aztán amikor beértem a célba és levették rólam a hámot nem éreztem a kezeim sem a lábaim. De visszaemlékezhetünk a nyári, balatonlellei versenyemre is, amikor először forgattam 200 kilós traktorgumit. A kezeim utána telis-tele voltak „szép" nőies foltokkal, mert annyira vállal nyomtam előre a gumit. Az edzőm erre csak annyit mondott: „Ezek csak harci sebek, amitől még erősebb leszel." Igaza volt! Idén három viadalon vagyok túl a CESA Strongwoman Ligában, amelyek közül a legutóbbi, a már említett jászberényi viadal sikerült a legjobban, ahol egy ezüstérmet sikerült bezsebelnem. Feltett szándékom, hogy jövőre belépjek a kamionhúzók körébe, ami kifejezetten a több tonnás gépekre specializálódott versenyszámokról szól – tekintett a jövőbe a sárbogárdi amazon, aki elmesélte azt is, hogy gyakorlatilag mindenre is kell edzeni ahhoz, hogy siker ne maradjon el.

Kék-zöld foltok árán, de a 200 kilós traktorgumival is elbírt!

Forrás: Prèmium Média & Sport Management

– Jelenleg heti két edzésem van, három-négy órásak és a versenyek előtt még egy eszközös edzésem is. De ezen szeretnék változtatni, heti négy tréningre. A vállaim még igen gyengék, ezért megy nehezen a rönknyomás, viszont a lábaim erősek, ezért vagyok jó a felhúzásban és lehetek majd jó a már említett kamionhúzó ligában. Idén még egy megmérettetés vár rám decemberben, a Strongwoman Liga döntőjében – magyarázza, miközben azt is megtudtuk róla, hogy igazi nőként süt, főz, ugyanakkor a finomságokért is oda van, így amit megkíván, azt általában megeszi. Ám arra odafigyel, hogy olyan ételeket fogyasszon, amiben kellő energia van. Viccesen hozzá is teszi búcsúzáskor: „csak zöldségekkel nem lehet tonnákat megmozdítani!"