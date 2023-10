Mulatós életérzés

„Ha eljön az este nálunk buli van, ott lesz az összes jó kis tuti csaj, megisszuk a whiskyt a szilva pálinkát, hajnalig tart nálunk a szüreti bál” – hangzik a Szüreti mulatós! című legújabb dalának refrénje, amely egy nap alatt sláger lett! Kislángon a fülbemászó zeneszám jeleneteit a település több pontján is felvették szombaton, a helyiek pedig vastapssal, zsíros kenyérrel, pogácsával, no meg itókával jutalmazták a produkciókat.

– Kisláng a legjobb hely – mondja Dudar Feri fülig érő szájjal, amikor a motivációiról faggatjuk a szüreti felvonulás kellős közepén az egyik feldíszített lovaskocsin. – Az a szeretet, amit itt a faluban vagy akár itt a Dél-Fejér megyei településeken tapasztalok, elképesztő – tette hozzá. A mulatós, énekes, zeneszerző az alkotói folyamatról pedig így nyilatkozott: – A mulatós fő feladata a mulattatás, legyen szó egy fellépésről, vagy egy klipanyagról, aminek vissza kell köszönnie a dalokban is. A zenéket, a szöveget is én írom, ahogy történt ennél a számnál is. Az a szöveg jó, amelyik a zenével együtt él, vele együtt válik teljessé. Amikor együtt vagyok a közönséggel, valóban azt érzem, egyben vagyunk, így a bennem lévő érzések átragadnak rájuk.

Kezdetek

– Otthonról hoztam ezt a vitalitást, a muzsika szeretetét – engedett bepillantást az életébe – A zenét mindig szerettem. Anyai ágról, nagyapám harmonikás volt. Sajnos én nem ismerhettem, de sokat hallottam róla édesanyámtól.Elemi ötödikes lehettem, amikor kaptam egy harmonikát a szüleimtől, úgy éreztem, papám szelleme is áthatotta. Ezzel kezdődött az egész zenei életem... – meséli lelkesen. Mint mondta, aztán ahogy cseperedett elkezdett bálokba járni és annyira megszerette a mulatós stílust, hogy 1993-ban két helyi barátjával is összeállt gyakorolgatni, kezdetben a maguk szórakoztatására, aztán a zeneiskolában találta magát. A mulattatás és az előadóművészet fortélyait a legnagyobbaktól tanulta: – Hálás lehetek, hiszen a legendáktól leshettem el a szakma minden csínját-bínját. Payer Öcsi énekes, zeneszerző, a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja volt, akárcsak Körmendi Vili bácsi, aki zeneszerzőként, karmesterként és zenei rendezőként is beírta magát a történelemkönyvekbe. Isten nyugosztalja őket! – tekintett vissza pályája kezdeteire Dudar Feri, aki elárulta azt is, hogy először zenész volt „csak”, majd egy zenélés során összefutott Postás Józsiként híressé lett Fraller Józseffel, aki postásból lett a hazai mulatószene egyik sztárja: – Sokat beszélgettünk, inspirált, ráadásul segített képernyőre is kerülni. Innentől indult az előadói karrierem. A tv-nél már muszáj volt új dalokat írni, új zenéket csinálni, ezt hozta magával az élet.

A jövő útja

Nem idegen tőle a kétkezi munka sem, jó falusiként gazdálkodóként is tevékenykedik és mint mondja, nem felejti el soha honnan jött, de természetesen nagy tervei vannak a jövőre nézve: – A Covid idején nem volt egyszerű a zeneiparban dolgozók helyzete, ebben az időszakban a földjeimen dolgoztam, vetettem, arattam, a családom pedig besegített a papírmunkába. Aztán ahogy feloldották a korlátozást ismét hívtak fellépésekre, szerencsére nagyon sokat mulattattam Fejér megyében, de voltam máshol is. Nagy álmom, hogy saját műsorom legyen a televízióban. Ez még csak körvonalazódik, de nagyon bízom benne! Természetesen soha nem felejtem el honnan jöttem, Kisláng és a falusi élet örökre magával ragadott és ez így lesz, amíg élek. Mulattatás az életem, a vidámság, a csillogó szempárok pedig a fizetségem – zárta a gondolatait a mulatós, majd a sarki bolthoz érve leszálltunk és felcsendült ismét a „Szüreti mulatós!”. Forgott a kamera, készültek a selfik, pörögtek a szoknyák...