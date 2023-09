Amit az előzményekről tudni érdemes: „Minden szivattyúcserét követően szükséges vízmintát venni és azt laboratóriumban bevizsgálni. Az első szivattyúcserét követően a lakosságot azért kértük a víz forralására, mert vártuk a vízminta eredményét. A legutóbbi tájékoztatásban szereplő kérésünk, miszerint továbbra is forralják a vizet, azért történt, mert a második búvárcserét követő vízminta eredménye nem lett kifogástalan." – tájékoztatott a Fejérvíz még augusztus 23-án, majd a szakemberek fertőtlenítéseket, öblítéseket végeztek és szeptember 8-án végre megérkezett a várva várt jó hír: Újra iható a csapvíz! Ám az emberek elégedetlenek, némi kárpótlást és magyarázatot várnának. Éppen ezért kereste fel portálunk ismét a Fejérvíz Zrt. munkatársait, amiben reagáltak a kialakult helyzetre:

– A korlátozásokat 2023. 09. 08-án feloldottuk, mivel a vízműtelepről kimenő víz bakteriológiai vízminősége már megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízminőség-javító program keretében elkészült az új kút, amelybe búvárszivattyút építettek be, továbbá a vízműtelepen szükséges vezeték összekötések is befejeződtek. A fertőtlenítéseket követően végzett ellenőrzések alapján a víz minősége megfelelő – tájékoztatott a közműszolgáltató, kitérve a kártalanítási kérésre is.

– A jogszabályok szerint nem jár kártalanítás azért, ha a közműves ivóvíz-szolgáltatást közérdekből korlátozzák. Utóbbira akkor kerülhet sor, ha a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás indokolttá teszi. A Fejérvíz Zrt. ezúton is köszöni a fogyasztók megértését és türelmét az esetleges kellemetlenségek miatt és a jövőben is számít a felhasználók együttműködésére!