Május 4-ét évek óta hivatalos Star Wars-napként (Csillagok háborúja) emlegetik. Ennek oka az angol nyelvben keresendő, ahol is a May the force be with you!, vagyis az Erő legyen veled! filmes szállóigét a kiejtésben megegyező May the 4th be with you változattal is leírhatjuk. Persze a jelentés ebben az esetben módosul: szabadon úgy szokták fordítani, hogy Május 4-én veled leszek.

Ez a nap adta hát az apropót a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság képes összeállításához, amelynél megjegyzik: "Egy messzi-messzi galaxisban is használják a biztonsági övet. Te miért ne tennéd?" A képek megtekintése után ezzel az érveléssel végképp nem lehet vitatkozni.

Nézzék csak: