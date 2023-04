Hála a közösségi média erejének, vélhetően már nagyon sokan látták ezt a cukipofára vágott bukszust (természetesen olyanok is akadnak, akik élőben voltak szemtanúi).

A legtöbben, kik megosztották vagy hozzászóltak a fenti képhez, szuperlatívuszokban beszéltek róla, olyan jelzőkkel operáltak, mint cuki, csuda jó, ötletes, nagyon aranyos, valaki az alkotókat nevezte a legnagyobb szeretettel pihent agyúnak. Ez egy újabb "Szeretlek Nyuszó?", vagy nagyra nőtt, szerelmet üzenő virág egy ott lakó lánynak, csak bokor? Lehet, hogy ezt is a fehérvári nindzsák készítették? Ha így van, akkor a feol.hu munkatársai ezennel el is nevezik Dzsindzsának. Persze lehet, hogy a környéken lakók gondoltak egyet, s csináltak maguknak random városi szelfipontot, de gerilla-akció "áldozata" is lehet. Netán a város kertészeinek volt jó napja, mikor a világra teremtették a kis lényt? Az étterem marketingfogása, emberbevonzó ötlete?

Egy biztos, mindenki rajong a kreatív kis bokorért, ami a híres gyorsétteremlánc szomszédságában ananász-formában próbál az emberek agyába égni. Amennyiben önök szerint nem ananász, kommentben írják meg nekünk, akkor micsoda a "hajas" kreálmány?