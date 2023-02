Talán emlékeznek még olvasóink arra az óriási vállalásra, amelyet a néhány természetvédő vitt végbe a sárszentágotai tó megmentése érdekében 2022 egy ködös őszi napján. Egy volt horgásztó területét szabadították meg a fojtogató gumiabroncs hulladéktól, amikor a meder kiszáradt.

Kovács Norbert, a Pákozdi Pagony vezetője ötlete nyomán fogtak akkor össze és indult el Lendvai Gábor botanikussal, Nagy Imre természetvédelmi őrrel, Flesch Márton állatorvossal és Kovács Gergely természetvédővel egy csodálatos természetmentő történet. Több mint félszáz, kéttonnányi gumiabroncstól szabadították meg a természetvédelmi területet – amely, mint Kovács Gergely, a „Völgy-híd” Természetvédelmi Alapítvány munkatársa beszámolójából kiderült -, évtizedekkel ezelőtt még a Volán horgásztava volt. A most kihalászott és partra juttatott hatalmas gumik pedig láthatóan nagy gépjárművekhez tartozhatott fél évszázaddal ezelőtt.

Forrás: https://volgy-hid.blogspot.com

Az akkor partra vitt abroncsokat azonban ezzel egyidőben nem sikerült elszállíttatni. A gumik szeméttelepre való eljuttatása komoly logisztikai feladatnak bizonyult, amihez nehézgépjárművek és szállítójárművek is szükségesek voltak. Egy gumi darabja 40 kilogramm volt, ám a benne ragadt iszappal együtt akár 60 kilogramm is lehetett a súlyuk. A parton ezért pár hónapra ott hagyták a nehéz munkával kihalászott gumikat, amelyeknek egy részét azonban valakik visszagurítottak a tóba. Ezt a természetvédők akkor vették észre döbbenten, amikor most, február 22-én visszamentek a helyszínre, mert végre sikerült vállalkozó partnereket találniuk az elszállításra. A tavaly őszre kiszáradt tóba azóta ismét víz került, így a rejtélyes módon visszajuttatott gumikat újra ki kellett szedniük a már vízzel teli tóból a természetvédőknek. Hogy akkor mit gondolhattak, azt el lehet képzelni…

Forrás: https://volgy-hid.blogspot.com

A több tonnányi hulladékot először ki kellett valahogyan juttatni a 250 méterre lévő úthoz, ahol aztán fel kellett pakolni egy autóra, ami elszállította a gumikat a szeméttelepre. Ebben nyújtott végül segítséget több vállalkozás is: volt, aki traktorral szállította a gumikat az útig, más pedig önrakodó teherautójával pakolta fel a szemetet és vitte el a szeméttelepig.

A közel fél évszázada a tóban heverő – néhol KGST feliratot magán hordozó – gumiabroncsok végül a megfelelő helyre, a csalai lerakóba kerültek. Súlyos összegeket áldoztak erre az akcióra a természetvédők, de, ahogy Kovács Gergely fogalmazott, a tudat, hogy a sárszentágotai Sóstó végre abroncsmentes: felbecsülhetetlen.