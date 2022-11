Kovács Norbert, a Pákozdi Pagony vezetője árgus szemekkel figyeli hazája szűkebb s tágabb területének természeti értékeit. Fókuszában már évek óta megtalálható a sárszentágotai Sóstó is, melyben évtizedek óta hevernek a traktor és autóbusz gumiabroncsok. Október végén azonban végre lehetőségük nyílt arra, hogy a Sóstó egy részét megszabadítsák a hulladéktól.



Fotós: Kovács Norbert

- Eddig nem volt lehetőségünk rá, hogy kitakarítsuk, mert általában volt benne víz, de ha ki is száradt, sosem teljesen. S mivel szikes talajú mocsárról van szó, ezért mindig puha, süppedős volt a meder, amely lehetetlenné tette a takarítását. Most viszont, a rendkívül aszályos év miatt teljesen keményre szikkadt a meder, s így a gumikat ki tudtuk gurítani belőle – árulta el Norbert, aki Lendvai Gábor botanikussal, Nagy Imre természetvédelmi őrrel, Flesch Márton állatorvossal és Kovács Gergely természetvédővel karöltve szabadította meg a sárszentágotai természetet a súlyos, nehéz hulladéktól.

Fotós: Kovács Norbert

- Úgy tudjuk, a ’70-es évek végétől hordták ide a gumikat, több százat is talán. A java azonban nem a tóba, hanem a horgásztó partvédművébe jutott, ahol máig vannak még gumik beépítve a partfalba – árulta el a kezdeményező. Norbert szerint ez a terület a Dunántúl szikes tavainak egyike, s ezért igazi természetvédelmi kincs, ahol korábban sok fokozottan védett állat fészkelt, úgymint a széki lile, a székicsér, a tavi cankó vagy a kékcsőrű réce. A természetvédők azonban nem csak az abroncsoktól, de a környező egyéb hulladéktól is megszabadították a területet, melynek elszállítását is magukra vállalták. Ám ez sem volt könnyű, hiszen az 52 hatalmas gumiabroncs több mint 2 tonnát nyomott. - Nehéz volt telepet találni, ahol fogadják a gumikat. Végül a csalai hulladéktelepre vihettük, igen borsos áron. Most azonban már csak arra várunk, hogy ismét érkezzen a csapadék, ami feltölti a tavat vízzel és élettel.