A Széchenyi úti felüljárónál kapcsolódtunk be az elhagyott német juhászkutya, Juca életébe, október utolsó napján. Ez a nap sorsfordítónak bizonyult az életében: egyedül, türelmesen feküdt a már jelzett helyszínen, és várt. Hogy mire, az csak ma nyert értelmet igazán. A Herosz munkatársai pedig ahogy mondani szokás: jókor voltak, jó helyen. Így kezdődött minden.

Írtunk arról is, hogy a gazdája lemondott róla, hivatalosan is, több napos gondolkodási idő után. S arról is, hogy a szomorú tekintetű, elhanyagolt Juca minden tekintetben új életre kelt a szeretettől, amit az állatotthonban kapott. Most pedig a legjobb hírről számolhatunk be a feol olvasóinak: Jucáért ugyanis péntek délután ment el új családja, információink szerint pedig egy kertes családi házban élheti tovább az életét. Juca hazaért!