Kétségtelen, ezek a kedvezőtlen változások mind-mind hatással vannak a hangulatunkra - és nem éppen pozitív irányban befolyásolják azt. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy néhány egyszerű trükkel úrrá lehetünk a letargián és a lehangoltság érzésén? Sőt: úgy gondoljuk, hogy az is elég, ha az otthonunkat dobjuk fel egy kicsit, és a kedvünk rögtön megváltozik!



Szezonális szomorúság – tényleg létezik?



Röviden: igen! Az angolul Seasonal Affective Disorderként emlegetett jelenség – azaz ötletesen: SAD – első tünetei ősszel jelentkeznek és a legtöbbeknél egész télen kitartanak. De mégis mi okozza ezt?

A tudomány egyelőre nem látja egyértelműen a kiváltó okokat, de van néhány faktor, ami biztosan közrejátszik benne. Az egyik a napos órák számának csökkenése, amivel egyrészt kevesebb D-vitamin jut a szervezetünkbe, másrészt az átalakuló napszakok megzavarhatják a biológiai óránkat, ezzel kiváltva a szezonális depressziót. A kevesebb napfény negatív hatással van a szerotoninszintünkre is. A szerotonin egy olyan neurotranszmitter, ami befolyásolja a hangulatot, így ennek csökkenése a szervezetben szintén okozhatja a lehangoltság érzését. Az évszakváltozás emellett a melatoninszintünk egyensúlyát is felboríthatja, ami részben az alvási szokásainkon, részben a hangulatunkon látszik meg.

Azt tehát már értjük, hogy nagyjából miért érezhetjük magunkat ebben – az egyébként igen hangulatos – évszakban lehangoltabbnak. Így a kérdés már csak az marad, hogy mit tudunk tenni, ha minket is elért ez a fajta levertség.



Így dobjuk fel a lakásunkat - és a hangulatunkat



A legtöbb tipp egyszerű, könnyen és olcsón kivitelezhető, mégis döntő változásokat hozhat abban, hogy hogyan érezzük magunkat a mindennapokban.

Fények

Az őszi-téli időszakban általános, hogy kevesebb fény jut az otthonunkba. Ezt megérezhetik a növényeink és természetesen mi magunk is. Szerencsére van mit tenni ez ellen! Az egyik legfontosabb teendőnk, hogy engedjünk be minél több természetes világosságot! Ehhez igyekezzünk eltenni minden lehetséges akadályt az ablakból, és a függönyöket is rendezzük el úgy, hogy ne állják a fény útját.

Azonban mivel ebben az időszakban akár már délután 4-5 óra körül is teljesen besötétedhet, érdemes egy kicsit rásegíteni a Nap munkájára. Ehhez megtehetjük, hogy lecseréljük az villanykörtéket meleg, de erősebb fényű darabokra, amelyek még az otthonosság érzését is növelik. Emellett célszerű néhány új fényforrást is beszerezni: a téli időszakban különösen hangulatosak a fényfüzérek, amelyeket a lakás bármely pontján elhelyezhetünk a falaktól kezdve az ablakokon át a polcokig.



Zöldítés



Ahogyan említettük, a növényeknek sem éppen kedvező a napfényben szegény időszak; viszont van néhány okos ötlet, amivel áthidalhatjuk ezt a problémát. Az egyik, hogy az akváriumunkat töltjük meg buja akváriumi növényekkel – hiszen a halak élőhelyét úgyis mindig világítjuk, ráadásul az ide „tervezett” növények számára pont ez a fajta fény ideális. Az akváriumi növények megválasztása során vegyük figyelembe a növények méretét, azt, hogy optimálisak-e az ott élő halak számára, illetve azt is, hogy milyen talaj van az akváriumban.

Emellett beszerezhetünk néhány olyan növényt, ami nem igényel sok fényt, ilyen például az agglegénypálma, a kúszó filodendron és az anyósnyelv is. Ha pedig biztosra szeretnénk menni, készítsünk fenyőágakból asztaldíszt, ami garantáltan egész ősszel és télen biztosítja majd a hangulatot!



Szezonális kényelem



Szerezzünk be néhány őszi hangulatú díszpárnahuzatot és plédet! Ezek nemcsak megjelenésükkel varázsolnak szuper hangulatot a nappaliba, hanem azzal is, hogy bármikor bedőlhetünk a pihe-puha ölelésükbe. A legjobb, ha meleg színeket – vöröset, narancsot, mélyzöldet – választunk!



Gyújtsunk gyertyát!



De ne akármilyet! Természetesen minden gyertya teremt egyfajta atmoszférát, nem véletlenül imádják őket annyian. Ősszel viszont, amikor mindannyian érezzük, hogy egy kis pluszra van szükségünk, figyeljünk arra is, hogy milyen illatút választunk. Őszi erdő, téli varázs, sütőtök, fahéj, szegfűszeg… a lehetőségek tárháza szinte végtelen!



Töltsük meg az otthont!



Mégpedig melegséggel. És itt nem arra gondolunk, hogy alaposan fűtsünk be, bár természetesen ez sem árt. Inkább arra, hogy helyezzük magunkat kényelembe, vegyünk magunk elé egy forró teát vagy egy krémes forró csokit, keressük elő a könyvet, amit már régóta szeretnénk befejezni! Vagy éppen gyűjtsük magunk köré a családot, és süssünk egy illatos-fűszeres süteményt, ami az egész otthonunkat betölti majd! Mindeközben viseljük a legpuhább köntösünket, a kedvenc plüsspapucsunkat… ugye mindenki érti már a lényeget?