– Az első új polgármester maga is egy amatőr képzőművész volt és kitalálta, hogy legyen egy alkotóház Enyingen, ahol a gyerekek különböző népi szakmákkal foglalatoskodnak – mesél a kezdetekről a keramikus.

– Én és a feleségem, Márta lettünk a vezetők. Nagyon jól működött a dolog, még nyári táborokat is csináltunk. Volt agyagozás, fafaragás, szövés, hímzés és rajzolás is. A helyi asztalos készített rajzbakokat.

Az alkotóház pályafutása sajnos aztán kérész életűnek bizonyult, nem tartott tovább három évnél. Ekkor indult a rajztanár keramikus vona, ami később élete fő tevékenységévé nőtte ki magát.

Szerelem és gazdasági megfontolás egyben

– Képzőművészeti gimnáziumba jártam, nekem a rajzolás volt a mindenem meg a képzőművészet. Egy darabig szobrásznak készültem, de nem jött össze. Aztán zegzugos utakon úgy alakult, hogy ide kerültünk - fűzi tovább a gondolatot Balázs. Nem is neki, hanem a feleségének volt szerelme a kerámia, tőle tanulta el az alapokat. Azt mondja, mintázni, rajzolni tudott, de korongozni nem. 1998-ban indították el végül a vállalkozást, emellett természetesen tanítottak az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ami ezekben az időkben kezdte meg működését. A két hivatás összekapcsolódott és kiegészítette egymást. A pedagógus pályán kevés a pénz, a kerámiában viszont hullámzik. Egyszer van munka, egyszer nincs. Így két lábon állva vészelték át a három gyermek felnevelését.

– Az utólag is leszögezhető, ha nem szeretném, nem csinálnám – mondja határozottan. – A sok baj és munka mellett azt az örömet, amikor kinyitom a kemencét és látom, hogy sikerült a munkám, semmi sem pótolja. A korongozás pedig önmagában is egy varázslat. Van, amikor már a nyakam fáj és mindenféle bajaim vannak, de akkor is csinálom.

A mai napig átkiabálnak: Csókolom tanár bácsi!

Nagy a különbség a fővárosi és a vidéki élet között Kató Balázs szerint. Azt mondja, ha Budapesten az ember kilépett az iskola ajtón, ott már nem ismerte meg senki. Amikor Enyingen kezdtek tanítani, meglepődve tapasztalták, hogy még a túloldalról is átköszöntek: Csókolom tanár bácsi!

Ez egy más világ! Valamit biztosan jól csináltak, mert még most is köszönnek, pedig van, akiknek már az unokáit tanítja Márta néni és Balázs bácsi, azaz Papó és Nyanyó, ahogy a saját kisunokáik szólítják őket.

– Annyi nehézségünk volt és nem hagytuk el a pályát. A tanításban van valami varázslat, nagyon jó energiát kapunk vissza a gyerekektől – szúrja közbe a fotel mélyéről Márta.

– Fantasztikus energiákat tudnak visszaadni, ha úgy fordulunk hozzájuk. Persze el is tudnak venni rengeteget, néha az ember olyan lesz, mint a zombi – teszi hozzá nevetve Balázs.

Az udvaron be van rendezve egy kis tér, ide érkeznek az Erzsébet-táboros gyerekek Balázs bácsihoz, aki bemutatót tart nekik a régi edényekről és agyagoznak. Van, aki már 4 éve jön minden évben.

Kató Balázs nem csak magának készíti a kerámiát, őrzi a hagyományt, tovább is adja azt.