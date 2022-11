S noha a gasztronómia Oscar-díjának számító Michelin-csillagot ezúttal is leginkább fővárosi éttermek zsebelték be, úgynevezett Tányér (Plate) ajánlást most már három Fejér megyei vendéglátóegység is a magáénak tudhat. A pár éve létrehozott Michelin-tányért a Michelin-csillag előszobájának tekintik; ez az elismerés azokat a helyeket jelöli, ahol nemes egyszerűséggel jó ételeket szolgálnak fel, jó minőségű és friss alapanyagokból.

Az MTÜ közleménye szerint ajánlott étterem lett a székesfehérvári 67 Sigma, a móri Öreg Prés és az etyeki Rókusfalvy Fogadó. Vagyis ezek az éttermek is szerepelnek a Michelin Guide nevű kalauz immár nemcsak Budapestre szóló, hanem az egész országra kiterjesztett listájában.

Ebben az évben kétcsillagos hely lett a tatai Platán Gourmet és a budapesti Stand, valamint egy csillagot kapott a fővárosi Rumour, Babel, Borkonyha Winekitchen, Costes, essência és a Salt, illetve az esztergomi, 42 nevű étterem. Tányér minősítést országos szinten 47 étterem szerzett.