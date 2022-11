A kezdetek

Iváncsics Zsolt sok-sok évvel ezelőtt ismerte meg a budapesti Kossuth gyermekotthonban Borbás Sándor nevelőtanárt. A vele történt beszélgetések hatására döntötte el, hogy a futóversenyeken, egy speciális kocsiban állami gondozásban lévő gyerekeket fog maga előtt tolni, így ők is részesei lehetnek egy-egy ilyen verseny atmoszférájának. A legelső ilyen megmérettetésre innen került ki az első utas. Borbás Sándor idővel aztán átkerült Székesfehérvárra, a 48 férőhelyes Gyermekottthonba, Zsolt pedig természetesen követte barátját. Itt találkozott először Füki Gyulával, az intézmény akkori igazgatójával, akivel szintén szoros barátságot kötöttek és akin keresztül Zsolt találkozhatott a nádasdladányi Pálfi Gyulával és feleségével, Pálfiné Szügyi Melindával, akik maguk is sportszerető emberek.

A Pálfi család október 9-én ünnepelte nevelőszülőkké válásuk nyolcadik évfordulóját az akkor még kisbaba Zsolti befogadásával. Mivel Zsoltinak volt egy testvére, Márkó, így nem sokkal később ő is a családhoz került, Pálfiék pedig három saját gyermekük mellett még további három csemete sorsát alakítják, ezzel nyolcfőssé duzzasztva a családot. Ahogy fogalmaztak, ők csak segíteni szeretnének és jó példát mutatni. Mondják ezt olyan természetességgel, mintha csak a napi időjárásról beszélgetnénk.

Kialakult tehát egy nagy baráti kör, akiket a futás és a gyermekek szeretete kötött össze, a csapat és a család első közös versenye egy fehérvári Cerbona volt. Onnantól kezdve azonban nem volt megállás, ha esett, ha fújt, Pálfiék mindenhova követték Iváncsics Zsoltékat, ő pedig mindenhol nagy örömmel tolta maga előtt csillogó szemű utasait.

- Ők az a testvérpár, akikkel a hadak útját végigfutottuk. Hét versenyen vagyunk már túl, köztük 42-km-es maratonon is. A srácok azt végigaludták, ami számomra azt jelentette, hogy biztonságban érzik magukat velem. Ez egy gyönyörű érzés volt, ahogy az is, hogy a szülők rám merték bízni a fiúkat egy ekkora távon - mesélte a magyar Forrest.

- Először csak Márkó volt a kocsiban, és amikor látta Zsoltika, hogy ez milyen jó buli, utána már ő is jelezte, hogy a következő alkalmon szeretne ő is a kocsiban ülni. Nagy lehetőség volt ez nekünk, mert így a gyerekeknek még több élményt tudtunk nyújtani, mint amit normál esetben kaphattak volna. Hisz a versenyeknek köszönhetően eljutottak Budapestre, mondhatni a középpontba kerültek, és olyan tiszteletreméltó emberek vették őket körbe, mint például Erdei Zsolt vagy Kovács “Kokó” István boxolók, exatlonisták, neves magyar színészek. Nem mindenki tudja például azt sem a korosztályukban, hogy mi az a villamos. Ők elmondhatják, hogy metróztak, villamosoztak, hajót láttak, Dunát láttak. És sok jó embert. Ezek olyan élmények számukra, melyektől abszolút többek lehetnek - tudtuk meg Melindától, aki a nevelőszülőség előtt maga is aktívan futott.

- Én mondjuk a focit jobban bírom, de imádtam eljárni velük a versenyekre! Egy kisgyereknek óriási öröm ez, a mai napig minden érmük megvan - mesélte nagy mosollyal az arcán Pálfi Gyula, aki hozzátette, a kocsi utasaiként is ugyanúgy megkapták a fiúk a célban az érmet, mint a többi versenyző.

Aztán jött a Covid…

Egy korábbi versenyen, melyen Zsolti és Márkó is részt vettek

Forrás: Iváncsics Zsolt

Kényszerszünet és a nagy meglepetés!

Három év pihenő következett a világjárvány miatt, majd Zsolt megtörte a csendet, ismét felvetette Füki Gyulának egy versenyen való részvétel ötletét. Ez lett a Balaton Maraton és Félmaraton, amit november 19-én rendeznek meg Siófokon. Majd jött a csavar a történetben! A kilencéves Márkó úgy döntött, hogy kiszáll a kocsiból, és versenyzőként teszi meg a 10 km-es távot. Az ötlet még a szülőket is meglepte, hát még a futócsapatot!

- Ekkor jöttem rá arra, hogy a nevelőszülők, és el is hagynám a szó elejéről a nevelő tagot, valamit nagyon jól csinálnak. Hiszen ez a kisfiú magától döntött úgy, hogy egyedül vág neki ennek a távnak. Így a mi felelősségünk még nagyobb lesz, hogy Márkó a táv végén csakis pozitív élményekkel gazdagodhasson. Úgy érzem, ez lesz életünk eddigi leghosszabb 10 km-e. Az életben a lépését a család figyeli, viszont azon a 10 km-en rajtunk lesz a felelősség

- nyilatkozta Iváncsics Zsolt, akitől Füki Gyula vette át a szót.

- Amikor a gyermekotthonnak voltam a vezetője, több olyan kollégát sodort össze a szél, aki futott. Borbás Sanyi, kolléganők, jómagam. Zsolt segítségével kisebb-nagyobb távokra évek óta vittünk gyermekeket, néha mi magunk is toltuk őket. Ők felcseperedtek, és azóta is élik tovább az életüket, nem nagyon ragadtak meg a sportnál. Persze üde kivételek voltak, hiszen akadt olyan, aki lefutotta a 21 km-es távot Zsolttal. Azonban olyasvalaki, akit piciként még a kocsiban tolt, majd most önszántából eggyel tovább lép és maga fut, még nem! Nagyon reméljük, hogy ez a lendület ki fog tartani Márkónál.

- Valószínű, mert a családot segítő szakemberek is ott lesznek a siófoki eseményen, és ez is egy motiváció, ösztönzés a gyereknek, hogy ott lesz a kedvenc gyámnénim - tette hozzá Melinda.

- A nevelőszülők és a futócsapat összetartása, barátsága, egészséges életmódja pedig példaként szolgálhat az állami gondozásban lévő többi gyermeknek is. Ezeket a gyerekeket ki kellett emelni olyan környezetből, amiket nem tudunk és nem is akarunk feszegetni. Márkóék példája inspiráló, megmutatja, hogy milyen lehet az élet, ha ilyen nevelőszülők gondozzák a gyermekeket.

Pálfi Gyula úgy véli, inkább sportoljon a gyerek, minthogy csak a számítógép előtt üljön, vagy valami rosszban sántikáljon. Ez pedig nagy kihívás, Füki Gyula szerint csakis úgy érhető el, ha maga a szülő is aktív sportéletet él.

- Ha a gyermek ezt látja otthon és ehhez szokik hozzá, akkor teljesen természetes lesz számára a mozgás. Mindannyiunknak tennünk kell valamit a saját egészségünk érdekében.

Nagy az izgalom

Mint ahogy azt olvasóink is sejthetik, hatalmas az izgalom a nagy megmérettetés előtt. Zsolti és Márkó naponta kérdezik meg nevelőszüleiktől, hogy hány napot kell még aludni, hogy újra találkozhassanak Zsolt bácsival, Katica bácsival és a többiekkel.

- Természetesen az a futócsapat, amelyik a Covid előtt szinte elválaszthatatlan volt, itt lesz. Jönni fog Füki Gyula, Gulyás Zoltán a Suhanj Alapítványtól, Molnár Attila, azaz Katica bácsi, Papp Csaba. Mindannyiuknak egy a célja: a lehető legjobb élményt biztosítani a gyerekeknek. Én általában el szoktam érzékenyülni versenyeken, ez a mostani biztosan valami egészen más érzés lesz. Biztos, hogy óriási meglepetést fogunk okozni. Tízszer annyi motiváció van bennem, hogy ne okozzak csalódást. Nagyon várjuk, én talán idegesebb vagyok, mint egy maratonnál, de biztonságérzetet ad, hogy ott lesz velem a csapat. És ha valakinek nem megy úgy a futás, mindig akad valaki, aki továbblöki az embert. A kocsitolásban el lehet fáradni, de abban, amit csinálunk, abban sosem fogok - tette hozzá Iváncsics Zsolt, aki azt is elmondta, a Budapest Sport Iroda szó nélkül biztosította a gyerekek nevezését, ez az eset az ő történetükben is egyedülálló.

A magyar Forrest Gumptól nem szokatlan, hogy ha valahol fut, azt különleges maskarában teszi. Molnár Attila is hasonló okból Katica. Így talán nem is meglepő, ha próbáltam kideríteni, egy ilyen különleges alkalomra mivel készül.

- Hosszú idő után állok rajthoz, voltam már Elvis, Grincs, huszár, most is tervezek valami különlegeset. Az biztos, hogy egyen pólónk lesz. De a hangsúly most nem rajtunk, hanem Márkón van! November 19-én, valamikor 13:30 és 14 óra között fog célba érni az elmúlt 15 év munkája. A legszebb történet pedig az lenne, ha Márkóval és ezzel a csapattal több határon túli versenyen is megmérettethetnénk magunkat, nemzeti színeinkben képviselve hazánkat.