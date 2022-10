Az Egyesület a Fehérvári Nőkért és a NewDoor – mint online közösségi szerveződés – szervezett közösen egy fotózással egybekötött önismereti pályázatot székesfehérvári nők számára. A pályázat ötletgazdája Antony Kornélia szervezetfejlesztő, coach, tréner, gazdaságpszichológus, a NewDoor „online találkozóhelyének” háziasszonya, valamint Berdó-Kovács Erika, székesfehérvári szakember. Kornélia mesélt a pályázat előzményeiről:

- Az egyik fontos téma az életemben a nőiség – melynek kapcsán arra gondoltam, milyen jó lenne segíteni másoknak is. Ebben lett partnerem Berdó-Kovács Erika, akivel egy podcast készítése alkalmával találkoztam. A hivatalos beszélgetést követően folytattuk a diskurzust, melynek során rájöttünk, mennyi olyan nővel találkozunk, akiknek gondjuk van a nőiség megélésével, anyaságával, foglalkozásával, bármivel, ami a női szerephez kötődik. Azt láttuk ugyanis, hogy a legtöbb nő ugyan alapvetően sikeres és jól tud teljesíteni a szerepeiben, mégis rosszul éli meg a nőiségét. Arról kezdtünk el beszélgetni, mi lenne, ha indítanánk egy pályázatot, amelyre meghívnánk huszonöt nőt, akiket elkísérünk az önismeret útján, több lépcsőben. A pályázat arról szólt, hogy megkértük a pályázókat, küldjenek nekünk néhány sort, melyben leírják, számukra mi most a legnagyobb kihívás a nőiségüket tekintve, mit tudnak nehezen kezelni, mivel van problémájuk, hol vannak a szerepkonfliktusaik, mivel nem elégedettek nőként s min változtatnának, csak nem tudják hogyan. Azt is kértük, írják meg, mi motiválja őket arra, hogy a változás útjára lépjenek. A pályázat lezárult, a huszonöt hölgyről el is készült a profi fotósorozat. Ezekből a fényképekből választottak magukról egyet, melyet fekete-fehérben kinagyítva, sorszámozva, név nélkül szeretnénk kiállításra vinni.

A szervezők most ehhez a kiállításhoz keresik a helyszínt – remélik, talán ezen a csatornán keresztül is érkeznek tanácsok, ötletek, helyszín javaslatok számukra.

A huszonöt fehérvári nő egészen különleges és különböző sorsot hoz magával s mutatja meg azt a portrékon keresztül. - Van, akinek a külsejével van problémája, más nagyon rég elveszítette a nőisége megélését, mert betakarózott az anya szerepbe. Megint másnak párkapcsolati nehézségek okozzák a nőiesség kibontakozását. Sokféle sors, döntés és motiváció volt a háttérben, amelyek szinte teljességgel összehasonlíthatatlanok – tette hozzá Kornélia. Ám – mint kiderült - ez nem csak egy fotókiállítás, hiszen szerveztek már egy olyan előadást is, ahol mindenki elmondhatta a saját történetét. A fotókiállítás kapcsán majd véleményeket, reflexiókat is gyűjtenek, melynek eredményét egy záróesten összegzik.