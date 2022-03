Legutóbb a 29 éves Gáfor Vivien állt kameránk elé, aki kellő önbizalommal mutatta meg szépségét. A bicskei hölgynek bolti eladó végzettsége van, és jelenleg egy szupermarketben dolgozik. Azért jelentkezett a versenyre, mivel ez egy utolsó lehetőség neki, hiszen nemsokára a harmadik X-be lép. Szerette volna kipróbálni magát egy ilyen jellegű versenyben, hogy mire képes. Egy kislánykori álma válhat valóra a Tündérszépek által, és ezért mindent meg is tesz. Nem utolsó sorban, pedig anyaként is szeretne bizonyítani, hogy nem kell megfeledkezni ilyenkor sem önmagunkról, és tündökölhetünk akkor is, ha már gyermekünk van.

Tekintsenek be a kulisszák mögé, íme Gáfor Vivien fotózásának pillanatai: