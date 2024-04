Már az április 5-i Operettszínházban rendezett elődöntőn lenyűgözték a szakmai zsűrit, így a Magyar Költészet Napján mutathatták meg tehetségüket a Nemzeti Színház színpadán, ahol egyenesen a győzelemig szárnyaltak. Szajkó Anita büszkén és örömmel nyilatkozott lapunknak a rangos eseményről.

– Januárban megtaláltam a Versünnep Fesztivál 2024 felhívását és mindenképpen szerettem volna, ha pályázunk, így első alkalommal vettünk részt a neves megmérettetésen. Egy kötelező, évfordulós költő művét és egy szabadon választott verset kellett megzenésíteni, előadni. Radnóti Miklós: Bájoló és Szabó T. Anna: Egy könnyű kaland című versét választottuk – kezdte beszélgetésünket az énekesnő, aki rávilágított arra is, hogy a céljuk az volt, hogy a versek mondanivalójára helyezzék a hangsúlyt zeneileg és előadásmódban is, valamint fontos volt, hogy az ő karakteréhez legközelebb álló stílusokban szólaljon meg mindkét dal. Partnere Nagy Nándor jazz zongorista, korrepetitor, zeneszerző a Radnóti vershez lírai dallamvilágot, míg Szabó T. Anna verséhez könnyed, szvinges zenét komponált.

A döntőben Radnóti Miklós: Bájoló című versének megzenésítését adták elő, amely, mint később kiderült fődíjat ért a művészeknek. Az ítészek, Rubold Ödön Jászai-díjas, érdemes művész; Kolti Helga, színművész, a Versünnep Alapítvány elnöke és Neumann Balázs, Artisjus-díjas zongoraművész, zeneszerző voltak.

Sokat jelent számunkra ez a díj, hiszen nem csak az utóbbi pár hét, de az elmúlt 3 év közös munkájának eredménye is ez. Örülünk, hogy megmutathattuk egy ilyen rangos eseményen miként dolgozunk együtt, hogyan gondolunk a vers megzenésítésre

– fűzte hozzá.

A döntőben Radnóti Miklós: Bájoló című versének megzenésítését adták elő Szajkó Anita és partnere Nagy Nándor.

Fotó: Kovács Milán

Mindemellett pedig beszélt a díjak jelentőségéről és a jövőbeni útról is: – Fantasztikus érzés, hogy a fődíj mellett a Nemzeti Színház díját és Hungarikum Szövetség különdíját is megnyertük. Meghívást kaptunk a Hungarikum Szövetség egyik tavaszi rendezvényére, ahol fellépünk majd és a különdíjat is ott fogjuk átvenni ünnepélyes keretek között. A közeljövőben mindenképpen elkészítjük a két dal stúdió felvételét, de itt nem áll meg a munka. Úgy döntöttünk, hogy több verset is megzenésítünk.