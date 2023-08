Szokták volt mondani, hogy a zene és a nevetés a világon a legjobb orvosság! Ez valóban így van. Látszott, hogy az emberek megkönnyebbültek, felszabadult a lelkük a dalok által, miközben a művészek is szárnyaltak a színpadon.

A könnyűzenei koncert után így nem is maradhatott el egy könnyed interjú az aranytorkú Szajkó Anita énekessel, akinek a filozófiája a pozitív életszemlélettel hozható össze: „Ha azt csinálja mindenki, amit igazán szeret, akkor lehet szabad és boldog. Így tudok én is szárnyalni a zene által!"

– 16 évesen kezdtem el a zene irányába fordulni és énektanárhoz járni. Már akkor éreztem, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá tesz, az az éneklés, így elválaszthatatlan részem lett. Musical társulatokban, és kórusban fejlesztettem magam, majd pedig klasszikus ének előadóművész diplomát szereztem. 2020-ban jött az ötlet, hogy zenei formációt alapítsak. Nándi, - akit korábbról már ismertem - jazz zongora szakon végezte a tanulmányait, és hosszú ideje a Miskolci Nemzeti Színház korrepetitora, zeneszerzője, így könnyű volt döntenem, ő pedig szívesen csatlakozott hozzám. Repertoárunk elsősorban francia sanzonokat/dalfeldolgozásokat és jazz sztenderdeket tartalmaz, de vannak pop dalok is, amiket kissé lecsupaszítva, egy szál zongorakíséretre írunk át. Az elmúlt időszakban saját szerzeményekbe kezdtünk, ennek egyik példája a tavaly decemberben megjelent Velem ünnepelj című karácsonyi dalunk – osztotta meg a FEOL érdeklődésére fülig érő szájjal az énekesnő, aki azt is elárulta, miként került Magyarország északkeleti részéből egy ilyen kis községbe, mint Vereb.

Már több mint három éve alkot egy zenei formációt Szajkó Anita és Nagy Nándor. Minden egyes koncertjükre nagy lelkesedéssel készülnek.

Fotó: Szajkó Anita art

– Németh Pál karmesterrel jártam először Vereben, amikor is helyszín bejárást és megbeszélést tartottunk a Művelődési Házban “A rászedett Kádi” című vígopera előadásunkról. Őt régi kapcsolat fűzi a községhez, ahol számos komolyzenei koncertet adtak már a Savaria Barokk Zenekarral és a Kamaraoperával. Ekkor szóba került, hogy a komoly műfajok mellett érdekes lehet egy könnyűzenei koncert is. Meséltem az ének-zongora duómról, majd jött a felkérés, hogy tartsunk egy nyári koncertet. Nagy örömmel fogadtam és ez úton is köszönjük a lehetőséget!