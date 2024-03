Szajkó Anita előadóművész neve ismerősen csenghet olvasóinknak, ugyanis gyakran látott vendég Fejérben az énekesnő. Fellépett már szűkebb hazánkban a Budapesti Kamaraoperával, de önálló koncertet is adott már a Velencei-tó partján. Megkeresésünkre elmesélte, hogy mekkora öröm számára, hogy megjelenhetett első videoklipje, amit meleg szívvel ajánlj olvasóink figyelmébe is. Az ő ajkáról még a német nyelv is varázslatosnak tűnik!

Énekhangjától még a német nyelv is varázslatosnak tűnik!

Fotó: Vitális Szibilla

A miskolci születésű hölgy kérdésünkre elmondta, hogy egy szerencsés véletlennek köszönheti a klip megszületését: – Gyerekkori álmom valósult meg, hogy létrejöhetett. Régóta szerettem volna egy klipet, és pont “kapóra jött”, hogy A keringő születése c. CD-t vettünk fel a Savaria Barokk Zenekarral, amelyen ez a dal (Franz Schubert: Lied aus Wien) is szerepel. Megtisztelő volt, hogy a karmester úr úgy gondolta, remek lenne, ha elkészülne velem ez a klip. Én kitaláltam a forgatókönyvet és a stábbal közösen megvalósítottuk. Élveztem minden pillanatát. Remélem, hamarosan Fejér megyébe is ellátogathatok és hallhatja közönség is az előadásomban!