„Jobb adni mint kapni! És most nem csak az ajándékozásra gondolok, hanem a szeretetre, ami összeköt bennünket." – kezdte üzenetét a Megasztár tehetségkutató egykori győztese, a Dancing with the Stars idei évadának legjobb női táncosa, aki egyebek mellett a családjáért és a szeretteiért is hálát adott.

„Próbáljátok mindig a szeretteitek számára egyértelművé tenni, hogy mennyire fontosak is ők számotokra. Elfelejtjük a hétköznapokban ezt a fontos dolgot, pedig ha előtérbe helyeznénk ezt az érzést, akkor bármilyen problémát, gondot megoldhatunk “Együtt”. Végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy nap mint nap, amikor felébredek a kislányom gyönyörű arcát láthatom, boldog emlékezetes pillanatokkal próbáljuk megtölteni gyermekkorát. Hálás a szívem, mert láthatom a szüleimet boldog nagyszülőként a tesómat nagybácsiként az egyetlen nagymamámat dédiként…..a legjobb barátomat és párját most már Bella barátaiként, akikkel imád játszani… Áront, gyermekem apját, aki nap mint nap bebizonyítja, hogy jobb apukája nem is lehetne a kislányomnak. Ezekért a pillanatokért érdemes élni. Köszönöm nektek, hogy színpadon állhatok és halljátok üzeneteimet, amit szeretnék közvetíteni dalaimon keresztül, köszönöm a zenekaromnak, akikkel olyan érzés együtt zenélni mintha más dimenzióba kerülnék. KÖSZÖNÖM!" – zárta gondoltait az énekesnő boldog karácsonyt kívánva követőinek.