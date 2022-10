Az biztos, hogy aki megnézte az első adást, nem bírta ki nevetés nélkül az estét, hiszen a sztárpárok hozták a szórakoztató formájukat. Már az első feladat megizzasztotta a versenyzőket, ami az volt, hogy találják meg a hátizsákjukat, vagy inkább az, hogy értelmezzék jól a szöveget? Aztán a"konyhában" kellett bizonyítaniuk, és a helyi jellegzetes kenyér tésztájának begyúrása és sütése következett. Később a tevékkel ismerkedtek meg a párosok, Andris és Geri jószága pedig kimondottan agresszív teremtés volt, de a fiúk nem riadtak meg, és sikeresen szót értettek vele, majd teljesítették a feladatot. A tevét felváltotta az autó, amit persze stoppolással kellet megkaparintania a duóknak. Négy páros - többek közt az Exatlon sztárjai- is fej-fej mellett haladtak, de csak a legjobb három küzdhetett a végső győzelemért. A Kihívó srácok és a Valmaros fiúk szó szerint versenyt futottak, ám végül mindkét páros bejutott a top három mezőnyébe, ahol Halastyák Fanni és Szlépka Armand vár rájuk. A legjobbak között is a legjobbnak bizonyult Kása András és Rozs Gergely, hiszen ők zsebelték be az első napon a győzelmet, megszerezve ezzel a medált és a vele járó előnyt.