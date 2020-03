Több mint három évtizede rendezik Fehérváron az országos méhésztalálkozót

Az ország minden pontjáról, sőt határainkon túlról is érkeztek méhészeti eszközöket árusító cégek a megyeszékhelyen szombaton megrendezett találkozóra. Nemcsak árusok voltak ­határon kívüliek, de számos külföldi méhész is érkezett.

Harminckettedik éve rendezték meg a hétvégén Fejér megyében az Országos Méhésztalálkozót és -Vásárt. Idén is a Videoton Oktatási Központ adott otthont a méhészek által nagyon kedvelt eseménynek. Bár a név alapján arra következtetünk, hogy ez a találkozó csak a szakmabelieket érdekli, a helyszínen teljesen mást tapasztaltunk. Elsősorban a célközönség persze a méhészek társadalma volt, de bárki könnyen pénzköltésbe kezdhetett. Nemcsak a szakmához szükséges eszközöket lehetett megvásárolni, hanem beszerezhettük az oly közkedvelt mézet különböző ízekben, virágporral vagy anélkül.

A beporzás által eredményesebb a gyümölcsök termesztése is

A portékák között felfedezhettük a mézbort vagy a mézsört, de találkozhattunk sajtárusokkal, kürtőskalács­sütőkkel, bőrdíszművessel, vagy mézeskalácsárusokkal is. Helyet kaptak a kínálatban a különböző szappanok, melyek természetesen mézet tartalmaznak. Ezen a helyen bármit megtalálhattunk, ami citromsárga, sejtmintás, sárga-fekete csíkos és természetesen méhet ábrázol. A vásárlók beszerezhették a sokak által ismert propolisztinktúrát, ami számos nyavalya gyógyítására szolgál. Erősíti az immunrendszert, kezeli a megfázást és a torokfájást, ahogy az emésztőrendszeri problémákat, gyorsítja az égési sérülések és a herpesz gyógyulását is, de számos más betegségre is alkalmazható. A méhpempő gyulladáscsökkentő és baktériumölő, alkalmazható szív- és érrendszeri megbetegedésekre, bélbántalmakra, meddőség esetén pedig segíti a teherbeesést.

A vásárolgatás mellett elő­adásokat is hallgathatott a tömeg

A köszöntőn részt vett a mézkirálynő, a város és a megye, valamint több méhészeti egyesület vezetője is. Varga Imre Istvántól, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei elnökétől megtudtuk, a méhészet nagyon fontos mező­gazdasági ágazat. A mézből előállított élelmiszerek segítenek az egészség megőrzésében. A beporzás által eredményesebb a gyümölcstermesztés is. Az elnök elmondta, hogy az európai piac tíz százalékát a magyar méz adja, és hazánkban a legmagasabb az egy négyzetkilométerre eső méhcsaládok száma. Magyarországon probléma, hogy nagyon kevés mézet esznek az emberek, így a jövedelmezősége nem megfelelő. Próbálják elérni, hogy egyre több fiatal válassza ezt a szakmát. A kormány ennek érdekében bejelentette, hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyi jövedelemadó-mentességet fognak élvezni.

Ezt követően Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke tartott elő­adást, melyben hangsúlyozta, hogy a kormány egyre jobban támogatja a méhészeket, ennek köszönhető a kaptáronkénti ezerforintos támogatás is, melyet több mint tízezer méhész vesz igénybe. Elhangzott az is, hogy az alkalmazott vegyszerekre is több figyelmet fordítanak, nemcsak hazai szinten, hanem az egész Európai Unió­ban. A vásárban járva-kelve megtudtuk azt is, hogy az előbb említett OMME honlapján kitölthető egy kérdőív, mellyel szeretnék felmérni, hogy hol volt kisebb arányú a méhpusztulás, és hogy ezeken a területeken milyen vegyszereket alkalmaznak.

De nem csak vásárolni lehetett ám, a méhészek egymás között értékes szakmai tapasztalatokat is cseréltek, megosztották a tudásukat egymással.