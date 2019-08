Nem csak parlagon növekszik a fű – Parlagfű után kutatnak a szakemberek Fejér megyében

Hapci! – tüsszentett kollégánk egy bizonyító erejűt, miután a légi felderítést végző helikopterből kiszállt.

Egy nap alatt háromszor szálltak fel és le Fejér megyében a felderítést végző szakemberek, hogy a szántóterület több mint kétharmadát átvizsgálják a helikopterben ülve, parlagfű után kutatva.

– Ez mindig kockázatbecslésen alapul, vagyis a repülési terv az előző évek tapasztalatai és az állampolgári bejelentések alapján készül – mondta Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának vezetője.

Tőle tudjuk: a parlagfüves területek jól láthatók már a magasból is, hiszen a gyomnövény színe és formája is eltér például a kukorica vagy a napraforgó kinézetétől. A szakemberek először nagyobb magasságban repülnek, s ha gyomos területet észlelnek, a helikopter megközelíti a földfelszínt. Így azonosítják be a pontos helyszínt, valamint azt, hogy valóban parlagfűről van-e szó. A helikopteres felderítést követő lépés, hogy a területeket a beazonosított GPS-pontok alapján a földön járva is megközelítik. Ezt követően értesítik ki a földtulajdonosokat, -használókat vagy ingatlantulajdonosokat. Ekkor – a jogszabálynak megfelelően – nemcsak kötelezik őket a gyommentesítésre, de a bírságolás sem marad el.

– A lakosság segítségét is igénybe szoktuk venni a parlagfű-felderítés során. Az állampolgárok online is jelezhetik nekünk, ha valahol parlagfüves területet észlelnek. Azonban, mivel ők a földfelszínen közlekednek, elsősorban csak a táblák oldalán található, és az utak menti gyomot észlelik – magyarázta a főosztályvezető. Hozzátette, sajnos sok téves bejelentés érkezik hozzájuk, gyakran előfordul, hogy a parlagfüvet a bejelentők összekeverik más gyommal. Ettől függetlenül minden bejelentést kivizsgálnak.

A föld- és ingatlantulajdonosoknak a jogszabály változásával egyidejűleg lényegében egész évben figyelniük kell a parlagfűre: az ellenőrzések a vegetációs időszakban, a virágbimbó kialakulásától a virágzás végéig (az őszi időszakig) tartanak.

– Korábban negyven olyan területet derítettünk fel, ahol bizonyítottan parlagfű volt. Ebből tíz olyan, amely jelenleg is kultúrnövénnyel vetett. Harminc olyan, amely már nem művelt, vagy learatott, búza, repce, más gabonaféle volt rajta. Az eljárások elindultak, ahol lehet, ott kaszáltatunk is. Amennyiben ezt a munkát a tulajdonos nem végzi el, vállalkozó segítségét kérjük, akinek a munkáját kiszámláztatjuk – summázott Sziebert Gergely. A lényeg, hogy a felderítettség minél nagyobb legyen, a tulajdonosok pedig védekezzenek a gyomnövény ellen!