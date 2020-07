Elektronikusan is bejelenthetjük a parlagfüvet

Már nincs dátumhoz kötve a parlagfű elleni védekezés kötelező szakasza. A bejelentések megtételére pedig könnyen kezelhető elektronikus felületet hoztak létre a hatóságok. Érdemes komolyan venni hát a védekezést.

A Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint, a 2008. évi XLVI. törvény jelenleg hatályos előírásainak megfelelően, a földhasználó köteles az általa kezelt ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kormányhivatal is ellenőriz

A korábbiakkal ellentétben tehát már nincs határnaphoz, vagyis az adott év július elsejéhez kötve a parlagfű elleni kötelező védekezés megkezdése. Ha az éghajlatváltozás következtében a parlagfű történetesen már ezt a dátumot jóval megelőzően is virágbimbókat hoz, a kötelezettség ugyanúgy él, mint korábban július elseje után. A kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, amelynek mértéke függ a terület nagyságától, annak külterületi vagy belterületi besorolásától, illetve a fertőzöttség mértékétől. A kormányhivataltól megtudtuk továbbá, hogy a védekezési kötelezettség betartását belterületen a helyi önkormányzat jegyzője, míg külterületen a kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ennek megfelelően idén földi és légi felderítést is végez. Ám a nagyobb táblák mellett, a hivatal munkatársai a határszemlék keretében, a zártkertekben is folytatnak felderítést. A légi felderítés értelemszerűen a nagyobb, nehezen megközelíthető parlagfüves területek felkutatásában hatékony, általa rövid idő alatt nagy terület ellenőrizhető. Nagy előnye még, árulja el a kormányhivatal tájékoztatója, hogy amint híre megy a helikopteres felderítésnek, az addig hanyagabb gazdák is azonnal elkezdik rendbe tenni a területeiket.

Mi is tehetünk bejelentést

A hatóságok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalához kapcsolódóan tették elérhetővé azt a felületet, ahol a parlagfűvel fertőzött területek elektronikus úton történő bejelentését elvégezhetjük. A Parlagfű Bejelentési Rendszer (PBR) felületén (https://pbr.nebih.gov.hu) regisztrált információkat az alkalmazás külterület esetén a területileg illetékes földhivatalnak, belterület esetén pedig az önkormányzatnak küldi el automatikusan. A bejelentést továbbá közvetlenül is meg lehet tenni, belterület esetében az önkormányzatnál, külterület esetén az illetékes földhivatalnál vagy a növényvédelmi hatóságnál. A kormányhivatal tájékoztatása szerint gyorsít az ügymeneten, ha utóbbi esetben a bejelentés a földhivatalnál történik, mert az első lépést, a terület bemérését, a fertőzési százalék megállapítását a földhivatal munkatársai végzik el.

Már gyűlnek a piros pontok

A Nébih parlagfűaloldalán található egy térkép, amely a már beérkezett bejelentéseket piros pöttyök formájában jeleníti meg az ország térképén (http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/pbr/pbr.htm). E térképet szemügyre véve azt találtuk, hogy tegnap délutánig Fejér megye területének kilenc pontjáról jelentettek be virágzó parlagfüvet. Az egyetlen székesfehérvári pötty az Olaj utcai új családi házak egyikének feltűnően jól ápolt kertje fölött lebeg. Itt érdemes megjegyezni: a hatóságok dolgát nagyban megkönnyíti, ha a bejelentésekre nem a haragos megleckéztetése, hanem valóban parlagfű észlelése okán kerül sor.