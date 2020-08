A növénytermesztésről és saját helyzetükről is diskuráltak a gazdák Lajoskomáromban

Ismerős munkagépek sorakoztak Lajoskomárom Enying-Kabókapuszta felőli oldalán pénteken. Az erőgépek egy része a közelmúltban megrendezett aratófesztiválon is megmutatkozott, ám nagy részük jellemzően a környező földeken, a mezőgazdaságban látható.

Jöttek és gazdaságot látogattak pénteken a Lajoskomáromba érkezők. Az eseményt az Ifjú Gazdák Fejér Megyei Gazdaköre szervezte, első ízben – tudtuk meg Kauserné Szabó Virág elnöktől, aki többedmagával a helyszínen állomásozókat köszöntötte. A borús, esős idő ellenére mintegy kéttucatnyian vettek részt a bemutatón, gépszemlén. A teret Csepregi Attila biztosította, aki a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetőjeként kalauzolta el „birtokán” az érdeklődő gazdatársakat.

A túra során főként a növénytermesztésre koncentráltak, így került szóba a területen található szárító működési elve vagy a precíziós gazdálkodás kialakítása. Elhangzott: az 1990-es évek közepétől-végétől működő telep számos változáson esett át. Az első épület, a magtár mára műhellyé változott, a tér pedig egyre csak nőtt, s vált fedetté, hogy minden gép minél tovább megőrizze jó állapotát. Az összes ágazatot egybevéve mintegy százan dolgoznak itt, több ezer hektáros területet művelve. A növények között foglalkoznak őszi árpával, napraforgóval és lucernával, valamint a környéken egyre nagyobb ritkaságnak számító cukorrépa is megtalálható itt. Ez utóbbi termesztése azonban küzdelmes: azt nem igazán lehet a kártevőktől megvédeni, a permetezése pedig már gazdaságtalan.

A cégcsoport vezetősége, dolgozói új növényekkel is próbálkoznak: már tudják, nagy sikerrel fut a Lajoskomáromban elvetett őszi étkezési mák, s hamarosan arra is fény derül, a szója jövedelmező-e. Ez utóbbi termesztését Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke kifejezetten támogatja, hiszen a helyben termesztett szója garantálja az importtól mentes fehérjeellátást, amely egyben környezetvédő cselekedet is.

A témát – a bejárást és a gépszemlét követően – a helyi étteremben vitathatták meg egymással a lelkes gazdák. Ezt megelőzően Bögyös Zsolt, az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetője arról beszélt: a vidékfejlesztési program jelenleg a projektelszámolások időszakában tart, ez Fejér megyében 300–500 főt érint. S mivel egy ciklus vége felé közeledünk, október első felében újabb pályázati kiírások várhatók, elsősorban az állattartó telepek korszerűsítése és a kertészet (zöldség-gyümölcs ágazat) témakörében.

Cseh Tibor András, a Magosz szakmai titkára az őstermelői adózásról, annak 2021-ben életbe lépő változásairól beszélt. Konklúzióként elhangzott: akik az adózás átalakítása után a családban legfeljebb négy fővel kalkulálnak, s közös árbevételük nem éri el a 80 millió forintot, az összeg egy részét el tudják számolni. Emellett a bérmunkát és a falusi vendéglátást is beveszik az őstermelői tevékenységek közé.

A szakmai előadáson arról is szó esett: a gazdáknak a jövő évtől kezdve jobban megéri megszüntetniük az osztatlan közös területet, mert az eljárás rövidebb lesz, s annak elindításához nem szükséges az összes tulajdonostárs (csupán 50 százalék plusz 1 fő) igazolása.