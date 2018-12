Mértékletesség és napi elosztás: az ünnepekkor se terheljük túl a gyomrot

Ismét itt vannak az ünnepek, a nagy családi összejövetelek. Rengeteg finomság kerül ilyenkor az asztalra, amiknek nehéz ellenállni, pláne, hogy jó magyar szokás szerint a már-már erőszakos kínálás is folyamatos az asztalnál. De vajon mit szól ehhez a gyomrunk?

A választ, gondolom, Önök is tudják, hiszen itt, az Életmódi hasábjain is többször írtunk már a helyes étkezés szabályairól, amelyeket betartva segíthetünk a szervezetünknek az emésztésben, magunkat pedig megkímélhetjük az olyan kellemetlen tünetektől, mint például a puffadás. Ismételni azonban nem árt! – Normális esetben a napi ötszöri étkezés – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora – javasolt, nagyjából 3 órás időközökkel, és persze nem extrém mennyiségekkel. Ez az alapja a tökéletes emésztésnek. Ha egyfolytában eszünk, a gyomrunknak nincs ideje kiürülni, állandóan terheljük.

A gyomrot nem lehet előre felkészíteni a nagy étkezésekre

Ha megemeljük az elfogyasztott zsír vagy fehérje mennyiségét, az lassítja a gyomor ürülését, ezeknek a megemésztéséhez ugyanis több időre és nagyobb mennyiségű emésztőenzim elválasztására van szüksége a szervezetnek – magyarázta Mészárosné Jaskó Erzsébet dietetikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogyasztott ételek mennyisége ilyenkor, ünnepek tájékán azoknak a gyomrát terheli meg különösképpen, akik amúgy nem esznek sokat, vagy éppen rendszertelenül étkeznek az év többi napján. Mivel az ilyen emberek szervezete nincs hozzászokva, hogy sok emésztőenzimet kell elválasztania, nehezebben birkózik meg a sok étellel. Evés után pedig jönnek a többnyire szénsavas üdítők, illetve az alkohol. A szénsavas italok jelen esetben nem feltétlenül károsak, mivel a szénsav – amely szén-dioxiddá és vízzé bomlik a gyomorban – elősegíti az emésztést, lazítja, könynyíti a gyomor tartalmát. Az alkoholnak, kis mértékben fogyasztva, az emésztésre is jótékony hatása van, nem véletlenül szokták ajánlani, hogy zsírosabb ételeket tartalmazó étkezés után érdemes meginni egy pohár, vagyis 1-2 deciliter vörösbort, netán 3-4 cent pálinkát.

Ez ugyanis fokozza a savelválasztást

– A túlzásba vitt alkoholfogyasztás viszont akár gyomornyálkahártya- gyulladást is kiválthat. A túlzásba vitt étkezés, a több fogásos karácsonyi menü teljes elfogyasztása pedig gyomorrontással, epebántalmakkal is végződhet. Tapasztalat, hogy az ünnepek után mindig megnő azoknak a száma, akik valamilyen epeproblémával kerülnek orvoshoz. Többeknél ilyenkor derül ki például, hogy volt már nyugvó epekövük, ami a túlzott evés következtében bemozdult és gyulladást okozott. Aki pedig tudja magáról, hogy emésztési problémái vannak, különösen figyeljen oda, hogy ne essen túlzásokba az étkezés terén – mondta el a dietetikus. A gyomrot nem lehet előre felkészíteni arra, hogy nagyobb megterhelés éri majd.

A szakember szerint egy egészséges ember mindenfajta ételt megehet, de a mennyiségi korlátokat be kell tartani, és nem árt, ha szünetet is iktatunk két étkezés közé. A süteményt például ne rögtön a főfogás után együk meg, hanem 1-2 órával később. Ha pedig még egy kicsit mozgunk is – például elmegyünk sétálni – az kifejezetten jót tesz az emésztésnek, mert ez segít az elfogyasztott nagy mennyiségű kalória egy részének az eltüntetésében. Legvégső esetben be lehet venni valamilyen vény nélkül kapható emésztéskönnyítő szert, amelyek valójában emésztőenzimeket tartalmaznak és ezért hatékonyan segítenek – zárta Mészárosné Jaskó Erzsébet.

