Fény derült a Michael Jordan-cipő szponzorációjának titkára

Kis túlzással mindenki ismeri az Air Jordan cipőket. De tudtad, hogy Michael Jordan eredetileg nem is a Nike-val kötött volna szponzorációs szerződést?

A Netflix 2020 áprilisában adta le a már régóta várt “The Last Dance” című dokumentum sorozatát. Az idehaza “Az Utolsó Tánc”-ként ismert szériában az észak-amerikai kosárlabdaliga, az NBA legendás csapatának, a Chicago Bullsnak és sztár játékosainak az életébe vezeti be a nézőket.

A sorozat betekintést enged a kulisszák mögé és nemcsak a sportrajongók számára tartogat érdekességeket, hanem az átlagos nézőknek is. Az igazi kosárlabda legendáról, Michael Jordanről (MJ) is sok új információt megtudhatsz.

A Nike és Michael Jordan egymásra találása

Michael Jordan és a Nike már-már szimbiózisban élnek egymással, a két márka annyira egybeforrt egymással. De ez az egymásra találás az elején nem is volt annyira egyértelmű.

Michael Jordan édesanyjának komoly szerepe volt abban, hogy végül a Nike lett a befutó.

Michael Jordan menedzsere igyekezett a lehető legjobb szponzorációs szerződést megszerezni ügyfelének. A versenyben ott volt az Adidas, a Nike és a Converse. Akkoriban az NBA sztárjátékosai leginkább a Converse sportcipőit hordták. De a Converse-nél nem igazán láttak fantáziát, az akkor még kezdő Michael Jordan személyében. Jordan maga is az Adidas sportcipőit hordta volna szívesebben. Ennek fényében nem is olyan egyértelmű, hogy lett ebből végül egy Nike-kal kötött szerződés. Főleg, hogy MJ még csak leülni sem akart a Nike menedzsereivel, nemhogy szerződést kötni.

Hogy megértsd, mi volt ennek hátterében, látni kell, hogy az 1980-as évek Nike márkája fényévekre volt a ma ismert Nike-nak. Egyáltalán nem voltak népszerűek. Ezért is volt a Nike-nak szüksége egy nagy névre, aki kiemeli őket.

Bár Michael Jordan menedzsere nem tudta rábírni a kosarast, hogy elmenjen a Nike központjába, de ekkor jött Jordan édesanyja, aki meggyőzte őt, hogy legalább egy lehetőséget adjon nekik. A Nike menedzserei pedig tudták a dolgukat, éltek a lehetőséggel és maguk mellé állították az akkor még csak kezdő kosárlabda játékost. Ehhez persze az is kellett, hogy az Adidas háza táján nem igazán volt terítéken a kosárlabda sportcipők gyártása, így Jordan tehetsége sem keltette fel az érdeklődésüket.

De ez már történelem! Michael Jordan sportban elért sikerei és személyisége elképesztő magasságba emelte a nevét viselő Air Jordan modellek iránti keresletet. És ezzel egyidejűleg az egekbe repítette a Nike cipőit és márkanevet is. Ahogy szokták mondani: This is the beginning of a beautiful friendship.

A legenda nyomában

Michael Jordan a mai napig egy igazi ikon. Nem kell kosárlabda rajongónak lenned, hogy értékeld micsoda teljesítményt tett le az asztalra. A sorozat megnézése után pedig mindenki számára egyértelművé vált, hogy Jordan sikereiben nemcsak a vitathatatlan tehetsége játszott szerepet. Egy végtelenül motivált sportolóról van szó, aki olyan szintű munkát végzett a pályán és a pályán kívül az egész karrierjét végigkísérő rivaldafény mellett, ami mindenki számára követendő példa.

Az Air Jordan sportcipők pedig ezt a fajta hozzáállást képviselik. Azt, hogy a siker kulcsa a kezedben van. A tehetség a nagy egésznek, csak egy apró szelete. Kitartás, motiváció, sok-sok munka és szorgalom járul hozzá, hogy maximálisan kiaknázd a tehetséged.

A Nike Air Jordan modelljei ezt a fajta mentalitást hirdetik. Már a sorozat megjelenése előtt is egy legendás cipőről volt szó, de a sorozat még rátett egy lapáttal és piedesztálra emelte a márka sportcipőit. Merthogy nem egy egyszerű sportcipőről van szó, hanem egy olyanról, ami tükrözi a viselője eltökéltségét. Ha te is az egekbe szeretnél repülni, mint ahogyan az Air Jordan logóján a kosaras elemelkedik a földtől, szerezz be egyet a Nike Air Jordan sportcipői közül. Lépj te is Michael Jordan nyomdokaiba!