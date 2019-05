A születéstörténetek génjeinkbe kódoltak, évszázados múltat hívnak elő

Elődeink génjeinkbe kódolt szülés- és születéstörténetei aktiválódnak szüléskor, s a tudatalatti felszínre hozhatja elfeledett vagy sosem ismert múltunkat is. A Gondolatok a születésről elő­adássorozaton erről, az ikerterhességekről és a mese fontosságáról esett szó.

Mindennek ott van a lenyomata, ami a méhen belül történt velünk. Ott van a tudattalanunkban, s átfesti lelki térképünket, ha tudunk róla, ha nem – mondta Angster Mária pszichológus, pszichoterapeuta pénteken délután a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtárának „Gondolatok a születésről” című előadásán. Az ikerterhességek, az elvesztett ikertestvérek kapcsán fogalmazta meg ezt az egyébként már tudományosan is alátámasztott tételt. – Biztosan kialakul a megszületett ikerben egy olyan fogadalom a meg nem született felé, hogy ő sem fog jól élni, ha már a másiknak meg kellett halnia.

A túlélők bűntudata már egy jól ismert fogalom, amely a méhen belül elvesztett ikertestvérek esetében is működik. – Ha tehát az anya tudja, hogy méhen belül ikrei voltak még, és a megszületett gyermek abban nő fel, hogy erről beszélnek, akkor az sokat segít. Ahogy az a módszer is, amikor a megszületett ikertestvér szimbólumként kap egy plüssmackót az iker pótlására – amelynek alakja nagyon hasonlít a méhen belüli magzattestvér arányaira – mondja a doktornő, akinek éppen ezért szerepel Ikertörténetek című könyvének borítóján is ez a szimbólum.

Ám nagyon gyakran nem is tud az ember arról, hogy valaha a méhen belül volt egy ikertestvére. Vannak azonban ráutaló jelek – mondta a pszichotera­peu­ta: ha a terhesség első három hónapjában vérzés volt, vagy éppen koraszülöttként jött valaki a világra, esetleg túl kicsi súllyal született vagy túlhordta az édesanyja. De hasonló állhat a mögött is, ha túl hosszú volt a vajúdás vagy ha nehéz volt a szülés. Az elveszett iker szindróma tehát létező fogalom a pszichológiában, s mint kiderült, a testvérek világszerte nagyon hasonlóan érzik magukat: amikor valaki nem mer megugrani bizonyos helyzeteket, amikor a fejlődése is mindig megtorpan egy küszöb előtt, ha mindig elront valamit, vagy mindig belefog dolgokba, de a végére elfogy az energiája – ezek mind lehetnek olyan tudatalatti tényezők, amelyek arra utalnak, hogy a meg nem született ikertestvér miatti bűntudat húzza vissza az élőt. Egy családállítás, pszichoterápiás kezelés, hipnózis után gyakran éri a résztvevőket Aha-élmény – hát ezért van?!

A babavárás – a méhen belüli időszak – tehát elképesztően fontos időszak – ám nem csak akkor, ha ikertestvérrel kezdődött valakinek az élete. Nováky Rita szülésznő, perinatális szaktanácsadó előadásában ezt nyomatékosította. – Az első gyermek várása a legjelentősebb ezen a téren, hiszen ilyenkor az egész családi rendszer átalakul, megmozdul. Tetten érhető ez apróságoknak tűnő, de nagy dolgokon, mint például, hogy mikor, hogyan, hol ünnepli onnantól kezdve a család a karácsonyt, hogyan zajlik egy családi ebéd – hogy csak néhányat említsünk. De, bármilyen furcsa, kódolódik a genetikánkban is – ahogy dédanyáink és még korábbi elődeink születéstörténetei is ott vannak bennünk. – Szüléskor ugyanis mindenféle generációs történetek megmozdulnak, a mélyből előkerülnek, s a tudattalanból felszínre törnek – mondja a szülésznő. Nyomot hagynak tehát minden anyában, ami továbböröklődik a következő generációkba is. Ezeknek a megismerésében, feloldásában pedig már kicsi lányainknak is sokat segíthetnek a mesék, amelyek a szülésről, születésről szólnak. Erről pedig Májer Ágnes meseterápiás szakember szólt. A mesék ugyanis a lelkünkig hatolnak.