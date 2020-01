Lyme-kór, amely a gazdákra, a kutyákra is veszélyes lehet

Alattomos betegség a Lyme-kór, amely nem csak az emberek számára jelent súlyos betegséget. A kutyák is fertőződhetnek – tekintve, hogy a fertőzött kullancsok őket is előszeretettel felkeresik. A megoldás a megelőzés, amelyre gondolni kell. Mégpedig most, február– márciusban!

Bizonyára mindenki hallott már a borreliózisról – régebbi nevén a Lyme-kórról –, amelyet a Borrelia baktériumok okoznak. A kórokozó vadon élő fajokban – pocok, egér, fekete rigó, fácán, sirály – marad fenn, amelyek a baktérium tünetmentes hordozói. Ezek az alattomos kórokozók nem kegyelmeznek kedvenceinknek sem az erdei séták során. Erről kérdeztük Tilly Pétert, a fehérvári állatkórház szakemberét. Az állatorvos szívesen mesélt: – Ezekről a fajokról kullancsok (Ixodes fajok) közvetítésével kerül át kutyára és emberbe, majd a betegség kialakul. A Lyme-kór idült, többéves lefolyású betegség, lappangási ideje több hónap – tudtuk meg. Ahogy azt is: leggyakrabban a gazdiknak a kutya étvágytalansága tűnik fel, illetve az, hogy fájdalmai vannak. – Ezenkívül az ízületek fájdalmassága miatt a beteg kutyákra az óvatos járás jellemző. Gyakran magas láz is kíséri a fenti tüneteket. A sántaság és az ízületek megduzzadása rendszerint hirtelen jelentkezik, és egyik lábról a másikra „vándorolhat”. Jelentkezhet vesegyulladás, ideggyulladás és bőrgyulladás is. A diagnózis felállítása nem könynyű, az antibiotikus kezelést pedig több héten keresztül kell folytatni, idült esetekben nehéz a gyógyítás. Célszerű a kullancsokkal szemben is védekezni valamilyen rácsepegtető készítménynyel, hangsúlyozza a szakember, hozzátéve azonban, hogy ezek sohasem biztosítanak teljes körű, azaz százszázalékos védelmet, használatuk mellett is előfordulhatnak kullancsok a kutyán, amelyek a fertőzést is közvetítik. A székesfehérvári állatkórház szakemberének javaslata ezért a következő: a vakcinás megelőzés az egyetlen hatékony megoldás a Lyme-kórral szemben. Kérjen védőoltást a kullancsszezon előtt, február–márciusban állatorvosától kutyája számára, védje meg kutyáját a fertőzéstől!