Korábban is írtunk a kormány által indított, állatvédelemmel kapcsolatos, online konzultációról, annak alakulásáról és a nagy egyetértést mutató eredményről is. A konzultáció egyik kérdésére adott válaszokból egyértelműen kiderült, a lakosság szerint a hatóságoknak szigorúbban kell fellépniük az állatvédelmi kérdésekben. Ezt is figyelembe véve fideszes országgyűlési képviselők törvényjavaslatot fogalmaztak meg.