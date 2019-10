Pázmándon minimum gyanús dolgok történtek az elmúlt napokban

Filmbe illő jelenetek zajlottak le az elmúlt napokban Pázmándon. Különösen a vasárnap volt rendkívüli – ennek köszönhető az is, hogy a választási bizottság pénteken úgy döntött, megsemmisíti a helyi képviselői mandátumok kiosztását és megismételt választást írt ki.

A vasárnapi önkormányzati választáson Virányiné Reichenbach Mónika korábbi polgármestert 53,43 százalékkal ezúttal is Pázmánd vezetőjévé választották, jogerősen. A képviselő-testületbe azonban döntő többségében nem a csapata került be – vagyis, merőben szokatlan fordulatként, teljesen ellentétes mandátumok születtek.

Információink szerint ismeretlenek jelentek meg a szavazókörökben, akik például még a helyi művelődési házat sem ismerték, nem tudták, hová kell menni szavazni. Ez már a szavazóköri delegáltaknak is gyanús volt, ezért jelezték is a szokatlan helyzeteket az újonnan megválasztott polgármesternek.

– Hétfőn azonban többen is megkerestek, hogy bocsánatot kérjenek azért, mert eladták a szavazatukat. Azt mondták, az egyik képviselő juttatást ígért a szavazatért cserébe. Akkor még nem hittem, hogy ez valóban megtörténhet, de tovább kutakodva kiderült, hogy gyakorlatilag egész nap ingyen ihattak azok, akik cserébe hajlandóak voltak bizonyos jelöltekre szavazni – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak Virányiné, aki elmondása szerint az elkövetkezendő napokban fenyegetéseket kapott, ahogy azok is, akik tanúként vállalták, hogy elmondják: megpróbálták megvesztegetni őket. -Benyújtottuk a választási bizottsághoz a kifogást, tekintve hogy a választás rendje elleni cselekmények történtek, s mivel bűncselekményre gyanakodtunk, a rendőrségre is benyújtottuk a feljelentésünket. A rendőrségen mindemellett kértük a befolyásolt tanúk védelmét, mert fenyegetés érte őket. Továbbá fellebbezést nyújtottunk be a területi választási bizottsághoz is.

Az elmúlt napok különös és szokatlan eseményei miatt a pázmándi önkormányzatnál vizsgálatot indítottak, melynek során kiderült, hogy közel ötven fő ideiglenes lakcímre átjelentkezett Pázmándra. Emellett úgynevezett „láncszavazásra” is gyanakodtak a választáson, ami annyit jelent – ahogy a hírlap korábban már megírta, épp Pázmánd kapcsán -, „hogy az első szavazó bemegy a szavazófülkébe, a borítékot üresen az urnába dobja, majd kihozza az üres, azaz kitöltetlen szavazólapot a zsebében, és átadja a szervezőnek. Aki fizet érte, majd kitölti a szavazólapot, amit átad a második szavazónak, aki azt a szavazófülkében borítékba teszi és az urnába dobja. A saját üres szavazólapját pedig kihozza a szervezőnek, aki megismétli azt, amit az előbb: fizet, kitölti a szavazólapot, átadja a harmadik szavazónak, aki elmegy és….” Ennek fő előnye az lenne, hogy egészen biztosan ahhoz kerüljön a voks, akinek a bejutását remélik. A helyi választási bizottság a pénteki napon mérlegelte a kapott információkat, s ezek tudatában megsemmisítette a képviselői mandátumok kiosztását és megismételt választást írt ki. A péntek este azonban feszültséggel terhelt volt, tudtuk meg: a polgármesteri hivatal előtt többen is várakoztak. A bizottság elnöke, Erdőné Kolonics Éva kiment az emberek közé és tájékoztatta őket a határozatról. A polgármester azonban kihívta a rendőrséget is, az atrocitások elkerülése érdekében. Erre, mint mondta, különösen azért volt szükség volt, mert a polgármesteri hivatal egyik munkatársa fültanúja volt azoknak a halálos fenyegetéseknek, amelyek Virányiné ellen irányultak. „Megöljük!” – mondta el a hírlapnak a munkatárs, aki a rendőrségnek is tanúvallomást tett.