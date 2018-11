Ítéletet hirdettek a bicskei gyermekotthon vezetőjének ügyében

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélték a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóját, V. Jánost, valamint1 év 6 hónapra – három évre felfüggesztve – az ügy másodrendű vádlottját, az intézet korábbi nevelőjét, K. Bélát.

Az igazgatót ezen felül véglegesen eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol tizennyolc év alattiakkal kell foglalkozni. Az eddig előzetesben töltött idejét beszámítják a fegyházbüntetésébe. Az ítéletet szerdán hirdették ki a Székesfehérvári Törvényszéken.

Mint ismeretes, a vádirat szerint az elsőrendű vádlott, V. János 1996-tól 26 éven keresztül volt a bicskei gyermekotthon igazgatója és 2011 augusztusáig az ott elhelyezett kiskorú gyermekek gyámja. A másodrendű vádlott 2015 augusztusától 2016 márciusáig gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztensként és növendékügyi előadóként dolgozott az intézményben.

Soha többé nem foglalkozhat 18 év alattiakkal

V. János a vád szerint 2004 és 2016 között a nevelése, felügyelete alatt álló kiskorú sértettekkel a fennálló alá- fölérendeltségi viszonyát kihasználva szexuális cselekményt végzett, illetve több esetben megkísérelte őket szexuális cselekmény végzésére rábírni, erkölcsi, érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. Az ítélethirdetéskor 10 kiskorú sértettel – akik között voltak enyhén fogyatékosok is – történteket ismertette a bíró, aki azt is elmondta, hogy bár az elmeügyi szakértő vizsgálata szerint az igazgató beszámítható állapotban követte el a tetteit, és mindvégig tisztában volt azok erkölcsi és érzelmi súlyával, valamint képes volt azok következményeit felmérni, arra is fény derült, hogy erősen éretlen és nárcisztikus alkat.

A másodrendű vádlottat, K. Bélát – aki szabadlábon védekezhetett – 4 kiskorúval végzett szexuális tevékenységgel vádolták. Esetében szintén elhangzott a szakértői vizsgálat eredménye, amely többek között infantilisnek és örömlesőnek minősítette az egykori nevelőt, akinél ráadásul megjelenhet a szadomazo viselkedés is. A bíróság szerint az egykori igazgató többek között folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, szexuális erőszak kísérletében, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés bűntettében bűnös. V. János tagadta a vádakat, amelyeket rágalmazásnak, vádaskodásnak minősített. Úgy véli, a simogatásban és ölelésben egy nevelőintézetben nincs semmi rossz. Az ítélet indoklása és a sértettekkel kapcsolatos tényállások ismertetése közben pedig szinte végig rázta a fejét. A nevelő esetében enyhítő körülmény, hogy bűnösségét részben beismerte és tettét megbánta. Az igazgató ügyvédje fellebbezett, a büntetés enyhítését kérte, így az ítélet nem jogerős. A nevelő ügyvédje tudomásul vette a büntetést.

