Amikor a nagypapám a kétezres évek közepén, 89 évesen bekerült a kórházba egy betegség miatt, megkérdezte tőle az orvos: – Imre bácsi, mikor volt utoljára kórházban? – Hát kérem, amikor 1943-ban lelőtték a repülőnket, ugrani kellett. Nem volt sok idő az ejtőernyő nyitására, így valószínűleg túl nagy sebességel értem földet. No, kérem, ott eltört két bordám, légmellem alakult ki, aztán utána kórházba kerültem – jött a válasz. Az orvos visszakérdezett: – És azóta nem kellett kórházba mennie? – Jaj, dehogynem, amikor 86 éves lettem, annyira megromlott a látásom, hogy már szemüveg kellett volna. Én azt meg nem akartam, inkább a szemlencse-beültetést választottam – így a válasz. Szeretnék én is „olyan beteg” lenni, mint ő volt. És legfőképp olyan optimista is!