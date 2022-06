Szülőnek lenni nehéz. Jó szülőnek lenni pedig – jelentsen ez bármit –, azt hiszem, lehetetlen. Szülőnek lenni több évtizedes – divatos szóval – projekt, aminek csak a végén látszik az eredmény. Na jó, néha menet közben is felvillan valami, de a jelek nem mindig egyértelműek. Szerintem senki nem tudja meg, milyen szülő, ameddig fel nem nőtt a gyermeke, és arra is csak felnőtt fejjel jövünk rá, milyenek igazából a saját szüleink. Amikor szülők leszünk, azt hisszük, mindenkinél jobban tudjuk, mit és hogyan kell csinálni. Aztán rájövünk, a valóságban minden más. De csináljuk. Szeretünk, tiltunk, támogatunk, vitatkozunk, meghallgatunk, aggódunk. És közben állandóan ott a fejünkben a kérdés: vajon jól csinálom, vagy lehetne jobban is? Isten éltessen minden szülőt a szülők világnapján!