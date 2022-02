Húszas évei közepén gazdag német örökösnőnek állította be magát egy orosz származású, fiatal hölgy. Évekig élvezte a felsőbb tízezer kiváltságait. Úgy élt, ahogy csak kevesen tehetik. Mindezt gyakorlatilag egy fillér nélkül. Hogyan csinálta? Nos, miután az emberek megtudták, hogy néhány év múlva tetemes vagyon vár a márkás ruhákba bújt hölgyre, máris sokkal könnyebben megnyíltak előtte azok a bizonyos ajtók. Éveken át játszotta a majdani örökösnő szerepét, talán már maga is elhitte, hogy a színjáték valósággá válhat. Végül természetesen az igazság győzött, színészi teljesítményét közel 40 hónap börtönnel jutalmazta az igazságszolgáltatás. Az évek alatt több tucat ember dőlt be a látszatnak. A látszatnak, ami, úgy tűnik, bizonyos helyzetekben könnyen felülírja a valóságot.