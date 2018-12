Boldog karácsonyt, Kanada!

Az ország legnagyobb városában, amely egyben Ontario tartomány fővárosa, hagyományos rendezvényekkel készülnek a karácsonyra. Sokan reménykednek abban, hogy Santa Claus, vagyis a Mikulás az ajándékok mellé elhozza a havat is, mivel az idei decemberben eddig még elmaradt.

A régi huron és irokéz indiánokra emlékeztet Toronto elnevezése – amely azt a helyet jelöli, ahol a fák a vízben állnak –, utalva arra, hogy az indiánok a vízbe vert facölöpökről halásztak. Persze a névadás óta sok víz lefolyt az Ontario-tóból a Szent Lőrinc-folyón, s a Kanada üzleti és gazdasági központjává vált világvárosban (elővárosaival együtt) ma közel öt és fél millióan élnek.

A Torontót benépesítő, mintegy száz nemzetiségű lakosság – köztük jelentős számú magyar származású is – a karácsonyra készül. Az egyik legrégebbi ünnepi eseménynek számít a Santa Claus Parade, vagyis a Mikulás-parádé, amelyet 1905 óta rendeznek meg a városban. A látványos felvonuláson Santa Claus és a gyermekek kedvenc mesefi gurái mellett részt vesz a Kanadai Királyi Lovasrendőrség. A skarlátpiros zubbonyt és Stetson kalapot viselő, hollófekete lovakon feszítő rendőrök a nemzeti büszkeség jelképei Kanadában. Minden évben elmaradhatatlan résztvevői a közelgő ünnepeket köszöntő Mikulás-menetnek, amely olyan nagy érdeklődésnek örvend, hogy a televíziós csatornák is élőben közvetítik. A Mikulás- parádén kívül – amelyet az idén is közel félmillióan tekintettek meg a helyszínen – a Toronto Christmas Market, a karácsonyi piac és vásár vonzása a legnagyobb sokak számára. A helyi kézműveseket, élelmiszer-kereskedőket, zen észeket egyesítő piac történelmi környezete, a Distillery Historic District hangulatában, látnivalóiban és illataiban is az európai bevándorlók, az Óvilág karácsonyát idézi fel. Az egyik legkedveltebb látnivalója a 15 méter magas fenyő, amelyet ebben az évben több mint 40 ezer LED-égő, 800 dísz és két kilométer hosszú aranyszalag díszít.

A kanadaiakra is jellemző a karácsonyi jótékonykodás. A Mikuláshoz hasonlóan pirosban pompázó kanadai rendőrök immár nyolcadik éve hirdetnek ajándékozási akciót Toys for the North – Játékok északnak néven, amellyel céljuk, hogy az országban a legtávolabbi, nehezen megközelíthető részeken élő gyerekeket megajándékozzák. Repülővel, sok helyre motoros vagy kutyás szánnal juttatják el az ajándékokat Yukon, Nunavut, Új-Fundland, Labrador és Manitoba tartományokba. A pár napja, december 15-én zajlott Santa Speedo Run, a Télapó gyorsasági futás az ünnepre készülő Toronto vidám eseményei közé tartozik. A 2005 óta évente megrendezett jótékonysági futás résztvevői piros fürdőruhában és mikulássapkában futják végig a várost.

