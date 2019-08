Immár a The Rolling Stones nevét viseli egy elgurult kő a Marson

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA felvételén egy golflabdánál valamivel nagyobb kőzetdarab látható, amely körülbelül egy métert gurult az InSinght Mars-kutató űrszonda hajtóerejétől. A felvétel tavaly november 26-án készült, amikor az űrszonda leszállt a bolygó felszínén – számolt be a Rolling Stone magazin honlapja.

Hello “@RollingStones Rock” Who could hang a name on you? Um… us!

When @NASAInsight touched down on the Red Planet, its engines sent a rock rolling across Mars’ surface. We named it for the band. Take a closer look and learn how #MarsRocks get named: https://t.co/xY0TfoksJP pic.twitter.com/BZlABAMaZJ

— NASA (@NASA) 2019. augusztus 23.