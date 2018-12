Civil férfi Hosszú Katinka új szerelme

Végleg lezárta a fájó múltat a háromszoros olimpiai bajnok úszónő, túllépett a tönkrement házasságán.

A 29 éves sportolónő élete egyik legnehezebb időszakát éli. A férjével, Shane Tusuppal már a családalapítást tervezték, aztán egyszeriben minden összeomlott. Megromlott a házasságuk, és úgy hírlik, ma már nem is beszélnek egymással. De Katinka egy erős, harcos szellem! Képes volt az elmúlt hónapokban megemészteni a súlyos magánéleti válságot, és újra talpra állt. Sorra nyeri a versenyeket, egyre többet mosolyog, ismét visszatért a jókedve. A hírek szerint ennek egyszerű oka van: újra szerelmes

Katinka és Dudás Dániel rájöttek arra, hogy nem egymást keresik. Ennek ellenére jó barátok maradtak, és továbbra is gyakran edzenek együtt. Most egy civil férfi tűnt fel a színen, akiért Katka egészen odavan. Persze egyelőre még nem akarja túl közel engedni magához az udvarlót; ez érthető is, nem szeretne ismét csalódni. Ráadásul még tart a válóper is. Az viszont biztos, hogy újra boldognak tűnik, és megállás nélkül csak a kedveséről beszél – árulta el a Vasárnap Reggelnek az úszónő egyik barátja, aki hozzátette: Katinka egyelőre biztosan nem költözik össze az új párjával, hiszen a testvérével, Ádámmal él együtt, akivel nagyon jól érzi magát.

A szülei érthető módon nagyon féltik Katinkát ezekben a nehéz időkben. Összedugták a fejüket, és úgy látták a legjobbnak, ha Katinka és az öccse, Ádám ezentúl nemcsak a sportban támogatják egymást, hanem a magánéletben is.

A húszas évei elején járó fiú a kosárlabda szerelmese, és gyakran elkíséri a nővérét az úszóedzésekre. Miután egyértelművé vált, hogy Shane és Katinka házassága végérvényesen zátonyra futott, az olimpiai bajnok új otthon után nézett. Az egykori pár elköltözött a közös albérletből, a sportoló pedig egy budai ingatlanban kezdett új életet az öccsével, aminek a szülők is nagyon örülnek.

Megnyugtató, hogy a gyerekeim mindenben támogatják egymást, mindig számíthatnak a másik segítségére. Egy házban élnek, rendkívül szoros a kapcsolatuk. Biztonságban tudhatom őket – mondta a lapnak Hosszú István, Katinkáék édesapja, aki a lánya új szerelméről nem kívánt mesélni, a karácsonyi készülődésről viszont szívesen nyilatkozott.

Hosszúék összetartó család, igyekeznek ott segíteni a szeretteiket, ahol csak tudják. István jelenleg azzal igyekszik hozzájárulni az ünnepváró jó hangulathoz, hogy a legfinomabb alapanyagokat szerzi be a karácsonyi menühöz. Bajai család lévén náluk sosem hiányozhat az asztalról a halászlé, amit különleges recept alapján készítenek.

A családunkban minden esetben a férfi főzi a halat. Az édesapám ráadásul halász volt, tőle tanultam meg a fortélyokat. Katinkának nem adom tovább, amit tudok a konyhában, mert a hagyomány szerint nem a nő dolga elkészíteni a halat: apáról fiúra száll. A jó minőségű alapanyagok és a sok hagyma a titok, ennyit elárulhatok. Emlékszem, gyerekkoromban volt, hogy egy héten háromszor is ettünk halat, minden formában. Ez a mai napig jellemző a családunkban. Azt hiszem, ennek köszönhető a kitűnő egészségi állapotunk és a jó erőnlétünk – árulta el az úszónő édesapja, aki korábban válogatott kosárlabdázó volt, a gyermekei tőle örökölték a sport iránti szeretetüket.

Még akkor is, ha most úgy érzi, túl van a magánéleti válságon, Katinkának biztosan nehéz lesz majd megélnie, hogy öt együtt töltött karácsony után változik a rend, és nem Shane-nel, hanem a szüleivel és a testvéreivel ül le az ünnepi asztalhoz. Még az is elképzelhető, hogy az új párját is magával viszi.

Sok évbe telhet, mire a férjével képesek lesznek megegyezni az anyagi kérdésekben, és meg tudják osztani a közel kétmilliárdos vagyont. Annyi könnyebbség talán van a dologban, hogy Shane Amerikából irányítja a folyamatot, így csak a magyar ügyvédje van jelen a tárgyalóteremben, nem kell látniuk egymást az egykori szerelmeseknek. A huszonkilenc éves Iron Lady karácsonyát azonban biztosan nem árnyékolja be a bonyolult válási procedúra, hiszen már másért dobog a szíve. Most az a legfontosabb a számára, hogy a családja és az új választottja mellette legyen, és támogassa.

Hosszú István halászléreceptje

Főzés előtt pár órával lesózzuk a halat, hogy puha legyen. Üvegesre párolunk öt fej vöröshagymát. Beletesszük a halat a bográcsba, majd annyiszor 1,2 liter vizet öntünk hozzá, ahány kiló a hal. Jó minőségű pirospaprikával fűszerezzük, és megfőzzük. Gyufatésztával tálaljuk.

